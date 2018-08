Fête de Tabaski en Côte d’Ivoire : Les fidèles invités à la prière et à la solidarité dans la discipline

L’imam adjoint de la mosquée Salam d’Abidjan-Plateau (grande mosquée), Sibi Komba Salim, a invité les fidèles musulmans à « la prière, l’adoration, la solidarité dans la discipline et non, de désobéissance à Allah ». C’était lors de son sermon prononcé ce mardi 21 août, à l’occasion de la prière marquant la célébration de la fête de Tabaski ou Aïd-el-Kébir.



Selon le guide musulman, les fidèles doivent renforcer leur foi à Allah par la prière et à l’obéissance de ses recommandations. « La prière, colonne vertébrale, un des cinq piliers de l’islam, est un moyen de nous éloigner de la turpide et des péchés », a-t-il dit.



Relevant que les fêtes musulmanes en général et la Tabaski en particulier, sont des moments d’adoration, l’imam a, appelé les fidèles à ne pas les transformer en désobéissance comme : « La menace de la sécurité des personnes et des biens, ôter la vie sacrée de l’être humain, la dépravation des mœurs, la débauche… ».



Il a enfin prodigué de sages conseils aux fidèles. A savoir : « Contente-toi de ce qu’Allah t’a donné, tu seras le plus riche des gens. Agis en bien envers ton voisin, tu seras (véritablement) croyant,… ».