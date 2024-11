Fête de l'armée au Burkina : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle à l'union sacrée autour de l'armée

Le président Traoré a souligné que la lutte contre le terrorisme était une question de survie nationale. Il a rappelé que cette menace visait à saper la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso. En appelant à l'unité nationale, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver les acquis de la patrie.



Le président Traoré a appelé à une mobilisation générale de tous les Burkinabè, civils et militaires, pour faire face à cette menace commune. Il a souligné l'importance de la contribution de chacun, que ce soit par un soutien moral, un engagement citoyen ou une participation active aux efforts de guerre.



Le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire complexe, marquée par des attaques terroristes récurrentes. Les forces armées, bien que déterminées, sont confrontées à de nombreux défis, notamment liés à la nature transnationale du terrorisme et à la vaste étendue du territoire.



Le président Traoré a également rappelé la nécessité d'une solidarité internationale pour lutter contre le terrorisme. Il a souligné l'importance de la coopération régionale et internationale pour éradiquer ce fléau qui menace toute la région.



L'appel du président Traoré à l'unité nationale est un message fort qui témoigne de la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme. La mobilisation de l'ensemble des Burkinabè est indispensable pour faire face à cette menace et préserver la paix et la sécurité du pays.