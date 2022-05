Fête des mères : la femme, figure de la souffrance à N'djamena

Symbole de la douleur elle n'a pas accès à l'accès à l'éducation ni au travail décent. En raison de la mentalité de l'homme tchadien, la femme est faite pour les travaux ménagers et destinée à la procréation.



Au Tchad, le taux de scolarité des femmes est de 5,2%. Toutefois, leur rôle dans la gestion de la maison n'est pas à démontrer. Mais souvent elles sont violées, agressées et tuées. C'est une situation que vivent les femmes au quotidien. Les gouvernants se sont donnés pour protéger et défendre tous les maux dont souffrent les femmes à travers le ministère de la Femme. Cependant, le résultat de cette lutte n'est rien que lamentation.



Les femmes mères affligées se battent pour sortir de cette figure de douleur. Nombreuses d'entre elles sont fatiguées d'être considérées comme des mères à la maison, d'où idée de l'émancipation féminine. Malgré leurs efforts dans les activités génératrices de revenus, beaucoup ne sont pas à l'abri vu la cherté de la N'djamena.



Si la fête des mères est célébrée partout dans le monde afin de donner des cadeaux aux femmes qui donnent naissance, à N'djamena c'est l'occasion de plaider le sort des femmes. Comment peut-on célébrer une femme qui jour et nuit gémit ? C'est l'occasion pour le ministère de la Femme d'accentuer la lutte pour l'éducation de la femme, contre la violence faite aux femmes, le mariage des enfants et en faveur de l'insertion des filles mères. La femme, source de l'humanité, bonne fête.