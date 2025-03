INTERNATIONAL Fin de la CSW69 : renouvellement des engagements mondiaux

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 25 Mars 2025



La 69ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW69), qui s'est tenue du 10 au 21 mars 2025 au siège des Nations Unies à New York, a réaffirmé les efforts mondiaux en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes.

Commémorant le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, la session a réuni des représentants de 193 États membres, dont le Tchad, ainsi que des organisations de la société civile et des acteurs internationaux, afin d'évaluer les progrès accomplis et de définir la prochaine phase d'action.



Réaffirmation des engagements mondiaux en faveur de l'égalité des sexes

Au cœur de la CSW69 se trouvait un engagement collectif à éliminer les obstacles à l'autonomisation des femmes. Les délégués ont réitéré l'urgence de s'attaquer aux inégalités structurelles et ont adopté des mesures globales pour :

●Éradiquer la pauvreté et promouvoir l'autonomisation économique : Reconnaissant l'impact disproportionné de la pauvreté sur les femmes, les dirigeants se sont engagés à élargir les opportunités économiques, à garantir l'égalité salariale et à améliorer l'accès à un travail décent.

●Lutter contre les violences sexistes : Un engagement mondial a été pris pour prévenir et combattre les violences faites aux femmes et aux filles par le biais de réformes juridiques, de campagnes de sensibilisation et de systèmes de soutien axés sur les survivantes.

●Amplifier le leadership des femmes : une représentation accrue des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux a été considérée comme une étape nécessaire vers des sociétés équitables.



Mettre l'accent sur l'égalité des chances

Reconnaissant le rôle indispensable des femmes et des filles dans le progrès de la société, la CSW69 a appelé à :

● L'accès à l'éducation, aux soins de santé et à la protection sociale : Garantir l'égalité d'accès à ces services fondamentaux a été identifié comme essentiel au bien-être et à l'avancement des femmes.

● L'investissement dans l'enseignement des STEM : Les dirigeantes ont souligné la nécessité de combler la fracture numérique en augmentant les investissements dans l'enseignement des STEM et en tirant parti des technologies pour autonomiser les femmes et les filles.



Adoption des résolutions clés

L'adoption d'une déclaration politique réaffirmant les engagements en faveur de l'égalité des sexes a été une réalisation marquante de la CSW69. Malgré la résistance des acteurs anti-droits, cette déclaration a maintenu des principes essentiels sur l'égalité des sexes, l'intégration de la dimension de genre et l'intersectionnalité, reflétant la résilience des mouvements féministes et des États membres progressistes.



Renforcement des institutions et des politiques

Les dirigeants mondiaux ont souligné la nécessité de politiques et de réformes institutionnelles tenant compte des questions de genre, réaffirmant certains engagements :

● Coopération internationale et partenariats multipartites : Reconnaissant que la collaboration mondiale est essentielle pour soutenir les progrès.

● Mobilisation des ressources : Des engagements ont été pris pour allouer un financement adéquat à la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing et au renforcement des institutions nationales chargées de l’égalité des sexes.

● Amélioration de la collecte de données : Un appel a été lancé pour améliorer les bureaux nationaux de statistique afin d’améliorer la collecte et l’analyse de données ventilées par sexe, garantissant ainsi que les politiques soient fondées sur des données.



Le rôle de l'ONU Femmes et des partenariats mondiaux Les réunions du forum ont souligné le rôle essentiel d'ONU Femmes dans la promotion de l'égalité des sexes, appelant à un soutien soutenu et à une collaboration plus étroite. Le système des Nations Unies a été exhorté à intégrer les questions de genre dans toutes ses politiques et à favoriser les partenariats multipartites afin d'accélérer les progrès.



Étapes marquantes du leadership féminin

La CSW69 a célébré les avancées majeures du leadership féminin à l'échelle mondiale, notamment :

1. Première femme présidente de Namibie : une étape historique pour le pays et l'Afrique.

2. Première femme Premier ministre de Tunisie : une étape importante dans le paysage politique du monde arabe.

3. Première femme présidente du Comité international olympique : la nomination d'une femme africaine à ce poste a souligné les progrès réalisés dans le leadership sportif mondial.

4. La directrice exécutive de l'ONU Femmes, Sima Bahous, a souligné la nécessité de poursuivre les investissements dans l'éducation, en particulier dans les STEM, la protection sociale et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données. Elle a appelé les nations à aligner leurs politiques sur la Déclaration et le Programme d'action de Beijing.



Le rôle crucial de la société civile

Les organisations de la société civile ont été reconnues pour leur plaidoyer incessant en faveur de politiques et de programmes d'égalité des sexes. Leur rôle de veille et de catalyseur du changement a été reconnu comme essentiel à la pérennité des progrès.



La position du Nigéria à la CSW69

Le Nigéria a joué un rôle important lors de la CSW69, abordant des questions cruciales et définissant les principales priorités nationales :

1. Discours de l'ambassadeur Bola Asaju : Il a exprimé ses inquiétudes quant à l'absence de références explicites aux filles et aux familles dans la déclaration politique, à l'absence de discours sexospécifique et à la mention de l'avortement.



2. Engagement de la ministre Hajiya Imaan Sulaiman-Ibrahim :

Le Nigéria a réaffirmé son engagement dans six domaines prioritaires, notamment :

●Une révolution numérique pour l'autonomisation des femmes (#TheHappyWomansApp).

●Éradication de la pauvreté.

●Tolérance zéro à l'égard des violences sexistes.

●Égalité de pouvoir et de représentation pour les femmes.

●Paix et sécurité.

●Justice climatique.



3.Plaidoyer pour des réformes législatives : Le Nigéria a reconnu les lacunes dans la représentation politique des femmes et a appelé à des réformes constitutionnelles et juridiques pour les combler.



Engagement et collaboration régionale du Tchad

Le Tchad a participé activement à la CSW69, en mettant l'accent sur :

● Promouvoir l'enseignement des STEM : Aux côtés d'autres pays africains, le Tchad a plaidé en faveur d'un investissement accru dans l'enseignement des STEM afin d'autonomiser les femmes grâce à l'innovation et à la technologie.

● Coordination régionale : Le Tchad a participé à des réunions préparatoires avec les États africains afin d'harmoniser les stratégies et de garantir une voix unifiée à la CSW69.



La CSW69 en chiffres : Un rassemblement historique

Selon ONU Femmes, la CSW69 a enregistré :

1-13 000 participants issus de divers secteurs.

2-186 États membres, dont le Nigéria et le Tchad.

3- vice-Premiers ministres présents. 4 5 840 événements parallèles comprenant des discussions, des ateliers et des réunions stratégiques.



Perspectives d'avenir : CSW70 et la route vers 2026

À la fin de la CSW69, l'attention s'est portée sur la CSW70. Le Costa Rica a été élu président, l'Ukraine a obtenu un siège au sein du groupe de travail sur la communication de la Commission et le Rwanda a été choisi pour représenter les États africains aux sessions de la CSW70/71. Le fort consensus en faveur d'une femme au poste de Secrétaire générale de l'ONU en 2026 a marqué une avancée décisive dans le leadership mondial des femmes.



Un appel à l'action

Avec les engagements pris en faveur de l'amélioration de l'éducation des filles, du renforcement des cadres d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, le monde entier observe attentivement la concrétisation de ces promesses. Comme l'a déclaré la ministre nigériane des Affaires féminines, Hajiya Imaan Sulaiman-Ibrahim :



« Le cœur résolu, nous rentrons chez nous pour veiller à ce que ces promesses soient gravées dans le marbre. Nous nous engageons à soutenir, à protéger, à nous élever, à préserver l'espoir des filles. À défendre les aînés, les personnes dans le besoin, la justice et la paix, en paroles et en actes. »



Le travail qui reste à accomplir reste considérable, mais la CSW69 a ouvert la voie à un nouvel élan mondial en faveur de l'égalité des sexes. Il est temps d'agir.









Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)