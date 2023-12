Fin du retrait des soldats français du Niger : Niamey et Paris actent la fin de leur coopération militaire

« Pour l’occasion, une cérémonie symbolique a été organisée en présence des responsables militaires des deux pays mais aussi du Togo et des Etats-Unis, pays désignés comme garants de l’opération de retrait par les autorités de transition nigérienne », a souligné le journal.



La cérémonie protocolaire de vendredi a été organisée sur la base aérienne de Niamey « au cours de laquelle le Président du Comité de désengagement, le colonel-major Mamane Sani Kiaou, chef d’Etat-major de l’Armée de terre (CEMAT) et représentant le Chef d'Etat Major des Armées (CEMA) pour la partie nigérienne et le général de division Eric Ozanne, Commandant les Forces françaises au Sahel (FFS), représentant le Chef d'Etat Major de l'Armée pour la partie française ont procédé à la signature officielle du document de désengagement ».



Il a par ailleurs indiqué que la cérémonie de vendredi à Niamey s'est déroulée en présence des manifestants se sont massés pour vivre ces moments après de longues semaines de prières, de veilles et surtout de rassemblements et meetings populaires, pour pousser les soldats français à quitter le pays.



Ces derniers soldats français qui ont quitté Niger le 22 décembre 2023, « ont rallié la France et Ndjamena, au Tchad, à bord d’un A400M et d’un C130 de l’armée de l’air française » et il faut rappeler ce dernier départ intervient après la session des emprises d’Aguelal, de Ouallam et de Tabareybarey, dans la région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières.