Bien que l'erreur humaine soit courante, celle-ci ne peut être facilement passée sous silence. Cela témoigne d'une organisation défaillante de la finale. Une telle erreur aurait mérité des excuses nationales, malgré les applaudissements des autorités sportives qui ont donné le coup d'envoi de la finale opposant Elect Sport et RFC avec cet hymne national mal interprété.



De plus, la rencontre était diffusée en direct sur la chaîne nationale, ce qui rend cette erreur encore plus visible. Dès le début, le chef d'orchestre a rapidement constaté que les musiciens n'avaient pas exécuté correctement l'hymne national. Certains supporters ont également réagi en manifestant leur mécontentement par des sifflements.



Cependant, dix minutes après le coup d'envoi, une forte pluie a interrompu le match pendant une vingtaine de minutes. Il est important de souligner que l'organisation de cette finale n'était pas à la hauteur de l'événement, avec un manque de ponctualité et une notable absence des autorités sportives.



Malgré ces problèmes, la rencontre s'est finalement achevée avec la victoire du RFC, qui a remporté la finale par un but à zéro, marqué en seconde période.