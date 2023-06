Finances : les pays des Brics cherchent des possibilités pour créer une monnaie unique

Des consultations, sur la réduction de l'utilisation du dollar américain, sont en cours au sein des pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), et dans le cadre d'autres rassemblements internationaux et régionaux.



C'est ce qu'a déclaré Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain, lors d'un point de presse mercredi. « Des consultations d'ordre financière ont lieu au sein des Brics, notamment en ce qui concerne la réduction de l'utilisation du dollar américain et la perspective de la création de monnaies communes », a-t-il affirmé.



M. Magwenya a confirmé que lors d'une réunion la semaine dernière, en marge du sommet pour un nouveau Pacte financier mondial à Paris, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, avaient discuté d'une monnaie unique.



« Ce sujet (la création de la monnaie unique des Brics) est assez compliqué », a déclaré M. Magwenya. « La recherche de monnaies alternatives n'est pas dirigée contre le dollar américain en tant que tel, mais les pays en développement sont à la recherche d'une opportunité pour soulager leur situation financière difficile ».



Il a indiqué qu'une décision finale au sujet de la monnaie unique n'avait pas encore été prise et que les consultations se poursuivraient, notamment au sein des Brics. Cette année, l'Afrique du Sud assure la présidence des Brics et accueillera le sommet à Johannesburg en août. En 2024, la présidence des Brics passera à la Russie.