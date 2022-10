First Global Challenge de Genève : le Tchad représenté par 5 jeunes talents

La mission permanente du Tchad à Genève explique que le thème de cette année met au défi les équipes First Global de ré-imaginer l'avenir du climat de la terre du fait que le changement climatique ne cesse de s'amplifier.



Le Tchad est représenté par cinq jeunes talents âgés de 14 à 16 ans. Ils sont encadrés par Fadoul Hissein Abba et Kaltouma Merveille Patrick du laboratoire d'innovation WenakLabs.



L'ambassadeur, représentant permanent du Tchad en Suisse, Ahmad Makaïla, a rendu visite au stand du Tchad. Il a exprimé sa fierté d'avoir vu à l'oeuvre des jeunes talents tchadiens qui contribuent de manière constructive à faire rayonner le Tchad sur la scène internationale, en ce qui concerne l'innovation scientifique et technologique.



First Global Challenge vise à promouvoir le leadership et l'innovation chez les jeunes de toutes les nations en les autonomisant grâce à l'éducation en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.