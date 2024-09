Foire internationale pour le commerce et l’investissement : le Cameroun à l’honneur à Xiamen (Chine)

La 24ème édition de la Foire internationale pour le commerce et l'investissement (CIFIT) a ouvert ses portes le 8 septembre à Xiamen, en Chine. Le Cameroun, représenté par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a eu l'insigne honneur d'être parmi les invités spéciaux de cet événement de portée mondiale.



C'est aux côtés du vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwe, et de hauts dignitaires du Parti communiste chinois que le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana a pris part à la cérémonie d’ouverture officielle de la foire. Cette participation est le signe de l'excellence des relations sino-camerounaises.



Placée sous le thème « Investir dans un avenir partagé », cette 24ème édition de la CIFIT met l'accent sur des enjeux cruciaux tels que le développement durable, l'économie numérique et le renforcement de la coopération bilatérale. Des thématiques qui font écho aux priorités de développement du Cameroun, telles que définies dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030.



Avec la participation de plus de 50 pays, la CIFIT s'affirme comme une plateforme incontournable pour les entreprises désireuses d'étendre leur présence à l'international et d'attirer des investissements. Pour le Cameroun, cette foire représente une occasion en or de présenter ses atouts et son potentiel économique à un parterre d'investisseurs du monde entier.



Au programme de cet événement d'envergure : expositions, forums et activités de jumelage de projets. Ces différentes composantes permettent aux investisseurs de découvrir en détail l'environnement des affaires et les politiques d'investissement, non seulement de la Chine, mais aussi des autres nations participantes, dont le Cameroun.