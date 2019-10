Fondation BGFIBank : L'Ecole publique Balthazar ETEO du village Basile BUBI en Guinée Equatoriale, enfin sortie de terre !

8 mois après la pose de la première pierre, l'Ecole publique Balthazar Eteo du village Basile Bubi a été inaugurée ce mardi 1er octobre 2019 par le Directeur général de BGFIBank (Fondation-BGFIBank.com) Guinée Equatoriale, Monsieur Nicolas LEMME et le Représentant du Ministre de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et des Sports, Monsieur Romualdo Rufino OBAMA. La cérémonie qui a eu lieu à l'occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, a vu la présence de plusieurs invités parmi lesquels, Le Maire du District N°3 de Malabo, Monsieur Miguel Angel SUAKIN, le Président du conseil du village, Monsieur Luis Manuel SUAKIN et Monseigneur Vicente Cesar NGUEMA ABESO AYETEBE.

Entièrement financé par la Fondation BGFIBank à hauteur d'un peu plus de 60 millions de francs CFA, la construction et l'équipement de cet édifice situé dans la province de Bioko, à un peu plus de 30 km du centre de Malabo, apporte une réponse concrète au problème d'accès à l'éducation des enfants de cette localité. L'établissement qui est à la fois ouvert aux classes de pré-primaires et primaires est la première école publique et donc gratuite de la commune. Elle est constituée, en plus des onze salles de classe équipées, d'un bureau dédié à la Directrice de l'établissement, d'une salle de réunions et d'un bureau dédiée aux instituteurs. Elle a été mise à la disposition des 84 élèves du village ce mardi 1er octobre et reste ouverte aux élèves des villages voisins.

Consciente que l'éducation des enfants demeure un levier essentiel pour une réelle égalité des chances, à travers la mise en oeuvre de ce projet, la Fondation BGFIBank réaffirme une fois de plus son engagement envers une éducation de qualité accessible à tous, non seulement en Guinée Equatoriale, mais également dans l'ensemble des pays où le Groupe BGFIBank est représenté. l'Ecole publique Balthazar Etéo bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique du Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et des Sports de Guinée Equatoriale. "La construction de cet établissement est plus qu'un acte de générosité, c'est un acte qui a réelle portée nationale. Il démontre l'importance que le BGFIBank et sa fondation accordent à l'éducation des enfants en Guinée Equatoriale" a souligné dans son discours Monsieur Romualdo Rufino OBAMA, Représentant du Ministre de l'Éducation.

La cérémonie qui s'est achevée par visite guidée des locaux, a également été l'occasion pour le Directeur général de BGFIBank Guinée Equatoriale, Monsieur Nicolas LEMME, de remettre officiellement à Madame Fagrario Montserrat AYINGONO NDONG NSUGA, Directrice de l'école, un lot de livres sur L'histoire de la Guinée Equatoriale racontée à nos enfants, ouvrage financé et édité en 2018 par la Fondation BGFIBank en partenariat avec Les Editions du Jaguar.

A Propos de la Fondation BGFIBank BGFIBank :

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank (Fondation-BGFIBank.com) inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.

Source : https://bgfifoundation.africa-newsroom.com/press/f...