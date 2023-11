Fondation Oréal-UNESCO : 30 scientifiques récompensées

Chaque année, le Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science récompense, et soutient les femmes scientifiques africaines pour la qualité de leur recherche scientifique.



Pour cette 14ème édition, 25 doctorantes et 5 chercheuses post-doctorantes ont été récompensées lors de la cérémonie annuelle qui s’est tenue le 9 novembre à Kasane, au Botswana.



A cette occasion, Mokgweetsi Masisi, président du Botswana a honoré la cérémonie de sa présence. Les femmes scientifiques talentueuses n'ont jamais eu autant besoin d'être soutenues, et pourtant les efforts au niveau mondial en matière de recherche n’évoluent pas assez rapidement. Les scientifiques africains ne représentent que 2,5 % des chercheurs dans le monde.



Et tandis que les crises sociales, politiques, économiques et environnementales s'aggravent chaque jour, il est désormais crucial d'exploiter tous les talents scientifiques pour assurer un avenir plus juste et plus durable au continent.



Cette année, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont souhaité renforcer leur engagement en faveur de l'égalité des genres dans les sciences, et récompenser 30 jeunes et talentueuses chercheuses, soit 10 prix de plus que les années précédentes. Elles ont été sélectionnées parmi 632 candidatures pour la qualité et la portée de leurs travaux scientifiques par un jury de 10 membres présidé par le Pr Aggrey Ambali, directeur de la Coopération Technique et du Financement des Programmes à l'Agence de Développement de l'Union Africaine, AUDA-NEPAD.



Ces femmes font toutes la fierté de leurs 17 pays d'origine, dont le Cap Vert et le Lesotho, représentés pour la première fois. Porteuses d'espoir et de solutions innovantes pour le continent africain, les 30 scientifiques du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 2023 se sont engagées dans de multiples domaines de recherche.



Grâce à des approches inédites, elles relèvent des défis majeurs dans le but d'améliorer la qualité de vie en Afrique et dans le monde. Fanta Yadang Sabine Adeline, l'une des Jeunes Talents 2023, en est convaincue : « L'avenir de l'Afrique est entre les mains de ses scientifiques ». Et elle n’est pas la seule.



Les trente Jeunes Talents de 2023 (biochimistes, épidémiologistes, écologistes, experts en intelligence artificielle et spécialistes de la santé publique) sont toutes déterminées à trouver des solutions durables aux divers défis de l'Afrique. Donner l'exemple aux nouvelles générations est à cet égard fondamental.



Le 8 novembre dernier, les jeunes talents ont rencontré la première dame du Botswana, Mme Neo Jane Masisi, et plus de 150 lycéens pour une conversation intergénérationnelle et un échange de connaissances qui ouvriront la voie à un avenir plus prometteur dans le domaine des sciences.



Les programmes nationaux et régionaux accordent chaque année plus de 250 bourses réparties dans plus de 110 pays. Leur objectif est de permettre aux femmes scientifiques de poursuivre leur carrière et, plus généralement, de promouvoir et de souligner l'importance cruciale des femmes dans la science.



Le programme L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science Jeunes Talents Afrique subsaharienne permet à ses lauréates de bénéficier d'un soutien financier pour mener à bien leurs projets de recherche – via des bourses de recherche de 10 000 € pour les doctorantes et de 15 000 € pour les chercheuses post-doctorantes.