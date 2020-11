Football : Le Tchad à la 178e place du classement de la FIFA

Le Tchad perd une place et se positionne à la 178ème place du nouveau classement de la FIFA, rendu public ce vendredi.



En 2019, les SAO du Tchad étaient à la 177ème place et avaient également perdu une place par rapport à 2018.



En deux ans, le score du Tchad a oscillé de 955 points à 943 points, puis 947 points cette année (sensible progression de 4 points), constate Alwihda Info.



En comparaison, le Tchad est juste derrière le Soudan du Sud (163e), la Gambie (157e) ou encore le Libéria (152e). En revanche, il est devant Porto Rico (179e), Cuba (180e), le Pakistan (200e), les Seychelles (202e) et le Sri Lanka (206e).



210 pays sont représentés dans le classement.



Au niveau africain, le Tchad est à la 49e place sur 54 pays. Il conserve la même position continentale que l'an denier.



Les trois premiers du classement sont respectivement la Belgique, la France et le Brésil. Sur le continent africain, le Sénégal est en tête, suivi de la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria, le Maroc, l'Egypte et le Cameroun.