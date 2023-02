Football : la 19e édition de la Coupe du Monde des Clubs FIFA débute avec un but d'Al Ahly du Maroc

L'événement tant attendu de l'année pour les amateurs de football est enfin arrivé! La 19ème édition de la Coupe du monde des clubs de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) débute aujourd'hui dans le plus grand stade de Tanger, au Maroc.



Le match d'ouverture opposant Al Ahly du Maroc, vice-champion d'Afrique, à Auckland City de Nouvelle-Zélande, champion d'Océanie, a commencé au stade Ibn Battouta avec une grande excitation et de l'anticipation.



L'équipe marocaine n'a pas tardé à montrer son talent sur le terrain, marquant son premier but à la 48e minute grâce au numéro 14. Les deux équipes sont maintenant parties en pause pour un petit repos avant de reprendre la compétition.



Cette édition promet d'être passionnante avec la participation de certains des meilleurs clubs du monde. Les fans de football du monde entier seront aux aguets pour suivre les performances de leurs équipes préférées. Alors, tenez-vous prêts pour des matchs passionnants et des moments de gloire sur le terrain.