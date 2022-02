Football : la FIFA sanctionne la Russie et menace d'exclusion

La FIFA a réitéré sa "condamnation de l'usage de la force par la Russie dans son invasion de l'Ukraine". "La violence n'est jamais une solution", selon la FIFA. Elle en appelle à restaurer la paix sans délai et à ouvrir immédiatement un dialogue constructif.



Le Bureau du Conseil de la FIFA, composé du Président de la FIFA et du président de chacune des six confédérations, a décidé à l'unanimité, conformément aux recommandations du Comité International Olympique (CIO), de prendre immédiatement un premier ensemble de mesures qui resteront applicables jusqu'à nouvel ordre :



- Aucune compétition internationale ne sera disputée sur le territoire de la Russie, les matches "à domicile" devant dorénavant se jouer sur terrain neutre et à huis clos ;

- Quelle que soit la compétition à laquelle elle sera amenée à participer, l'association membre qui représente la Russie se présentera sous le nom de "Fédération Russe de Football" ("RFU") et non celui de "Russie" ;

- Aucun drapeau ni aucun hymne de la Russie ne seront utilisés lors des matches auxquels participeront des équipes de la Fédération de Football de Russie.



La FIFA continuera à dialoguer avec le CIO, l'UEFA et d'autres organisations sportives afin de déterminer les mesures ou sanctions supplémentaires, susceptibles d’aller jusqu’à une exclusion de toute compétition, qui seront prises dans un avenir proche si la situation ne s'améliore pas rapidement.



En ce qui concerne les matches de qualification à venir pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la FIFA a pris bonne note des positions exprimées sur les réseaux sociaux par la Fédération Polonaise de Football, la Fédération Tchèque de Football et la Fédération Suédoise de Football, avec lesquelles elle a déjà entamé un dialogue. La FIFA restera en contact étroit avec toutes les parties concernées pour tenter de trouver ensemble des solutions appropriées et acceptables.