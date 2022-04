Football : le joueur tchadien Zagal annonce la fin de sa carrière

"J’aurais aimé terminer mon aventure avec l’équipe nationale par une qualification, mais hélas le destin du football en a décidé autrement. Pour ma part l’aventure s’arrête là je laisse la place aux jeunes", affirme Zagal.



"J’ai porté pendant 16 ans les maillots de l’équipe nationale avec fierté, amour et détermination. Mais je resterai Sao. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui m’ont accompagné durant les 16 ans en équipe nationale", poursuit Mahamat Labo.



Le joueur remercie tous ceux qui l'ont accompagné et promet d'oeuvrer "pour le changement définitif de notre football".