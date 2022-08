Football : les SAO A' s'inclinent en match amical face aux Lions du Cameroun

Le match a eu lieu au au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, en préparation de la double confrontation entre le Tchad et la RDC pour la CHAN.



Pour le sélectionneur, c'est un match test très bénéfique car l'adversaire et le prochain ont plusieurs points en commun dans le jeu, rapporte la FTFA.



"Le groupe poursuivra sa préparation ayant en ligne de mire une première qualification à une phase finale d'une compétition continentale", ajoute la Fédération.



Le match aller entre le Tchad et la RDC aura lieu le 28 août prochain.