Football : les SAO du Tchad entreprendront un stage de préparation en Arabie Saoudite

Suite à une analyse approfondie visant à améliorer leurs performances, notamment dans les matchs précédents contre la Gambie et la RDC, le comité de normalisation de la Fédération Tchadienne de Football a décidé de restructurer le staff technique. Dans le cadre de cette réorganisation, l'ancien joueur international tchadien, Kevin Nicaise Tatila, dirigera l'équipe nationale, avec le soutien d'Amane Adoum.



La mission de ce nouveau staff technique est de préparer l'équipe en vue des matchs de qualification prévus pour novembre 2023, où le Tchad affrontera le Mali et le Madagascar.



En parallèle, le nouveau staff technique a révélé la liste des joueurs convoqués pour ce stage de préparation.



Le Comité de Normalisation de la FTFA souhaite un excellent entrainement au staff technique et aux joueurs.



La compétition s'annonce passionnante pour les fans de football au Tchad, qui attendent avec impatience les performances de leur équipe nationale dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.