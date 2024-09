Football : les Sao du Tchad face à une urgence de reconstruction

L’équipe des Sao du Tchad montre un manque flagrant d'organisation de jeu, sans conservation, ni circulation efficace du ballon pendant plus de 10 minutes, que ce soit en première ou en seconde période. Par ailleurs, le niveau de jeu est très faible pour une équipe nationale.



Dans les sports collectifs, une bonne organisation repose sur le mouvement fluide du ballon et des joueurs, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense. Le jeu doit refléter une cohérence entre les joueurs, basée sur une intelligence tactique et une compréhension mutuelle.



C'est précisément ce qui a manqué à la sélection tchadienne. Les Sao du Tchad n'ont montré aucune organisation, ni compréhension entre les différents blocs (défense, milieu et attaque). La circulation du ballon est quasi inexistante, avec moins de 5 passes consécutives en 45 minutes.



L'impression générale est celle d'une équipe divisée en trois unités distinctes (défense, milieu et attaque), jouant chacune de son côté. Bien que le dernier adversaire (Côte d’Ivoire) soit un champion en titre, tactiquement et physiquement, les joueurs tchadiens ne sont pas préparés pour se qualifier à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



En un mot, le niveau est très bas. Les mêmes faiblesses observées lors du match contre la Sierra Leone, notamment le manque de circulation du ballon, se sont répétées. Tout cela s'explique en partie par le fait que les joueurs viennent de clubs différents, et le temps manque pour former une équipe cohérente, avec un bon rythme de jeu.



Le sentiment est que l'équipe nationale tchadienne a été constituée à la dernière minute. Comme on dit, « on ne nourrit pas la poule le jour du marché ». Il reste un long chemin à parcourir pour bâtir une équipe capable de porter haut les couleurs du pays. Pour l’instant, l’espoir reste mince.