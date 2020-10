Football : match retour ce mardi entre le Tchad et le Niger

Les SAO du Tchad vont affronter les MENA A' (CHAN) du Niger, ce mardi au stade Général Seyni Kountche, dans le cadre du Tournoi international de Niamey. Le coup d'envoi du match est prévu à 16 heures.



Le capitaine N'gar Ezéchiel sera présent sur la pelouse du stade de Niamey pour le match. Il était absent lors de la première confrontation.



Les SAO du Tchad se sont inclinés samedi soir face à l'équipe des MENA du Niger sur le score de 2-0 mais comptent revenir en force aujourd'hui.



Les MENA affronteront dans la soirée la Sierra Leone dans le cadre du tournoi.



Les explications du sélectionneur



Le sélectionneur national adjoint des SAO, Amane Adoum Tounia, explique que l'équipe a pris bonne note des erreurs qui seront rectifiées.



"Ce qui n'a pas marché, c'est des erreurs d'inattentions. On a pris ces deux buts, on n'était pas attentifs, moins concentrés que l'adversaire", explique Amane Adoum Tounia.



"Cela n'est pas une raison pour prendre ces deux buts. Nous allons travailler dans ce sens et essayer de faire de notre mieux pour rectifier le deuxième match et le troisième match", précise-t-il.



Le Tournoi se déroule du 10 au 14 octobre. Les équipes nationales du Niger, du Tchad et de la Sierra Léone se défient au cours de cette rencontre.