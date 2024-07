Force Multinationale Mixte : des médailles décernées aux officiers d'état-major sortants

Dans allocution de circonstance, le colonel Ndzana Fouda, l'un des officiers militaires sortants, a exprimé sa gratitude pour le leadership du commandant de la Force, et a promis que les officiers resteraient de bons ambassadeurs de la FMM.



Pour sa part, le commandant de la FMM, le général de division Ibrahim Sallau Ali, a félicité les officiers, pour leur engagement et leur professionnalisme, et la gratitude dans le cadre des contributions au renforcement de la sécurité régionale.



Le général de division Ali a souhaité aux officiers beaucoup de succès dans leurs futures missions, soulignant que leur expérience et leur dévouement leur seront bénéfiques, dans leurs nouvelles fonctions.



Parmi les personnes honorées, figurait le porte-parole de la FMM, le lieutenant-colonel Abubakar Abdullahi, qui sera remplacé par le lieutenant-colonel Olabanji Osoba. Olabanji devrait continuer à gérer efficacement le bureau d'information publique militaire de la FMM.



Il faut rappeler que la Force multinationale mixte (FMM) a décerné des médailles à 33 officiers d'état-major sortants du Tchad, du Cameroun et du Nigéria. La cérémonie a eu lieu le 29 juillet 2024, au quartier général de la FMM à Farcha, Ndjamena, au Tchad, dans le 1er arrondissement.