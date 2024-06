Force Multinationale Mixte : le commandant évalue les progrès de l'opération Lake Sanity 2

Le commandant de la Force multinationale mixte (FMM), le général de division Ibrahim Sallau Ali, a effectué une visite opérationnelle aux troupes de l'opération Lake Sanity 2 à Monguno et Wulgo les 5 et 6 juin 2024 respectivement.



La visite visait à évaluer les progrès de l'opération en cours et à remonter le moral des troupes. À Monguno, au Nigéria, le général Ali s'est adressé aux commandants du Nigéria et du Tchad, les exhortant à intensifier leurs efforts, et à faire preuve de détermination dans la réalisation des objectifs de l'opération Lake Sanity 2.



Il a souligné l'importance de comprendre les tactiques de l'ennemi, notant que les terroristes ont perdu la capacité d’engagement direct et s’appuient désormais largement sur les engins explosifs improvisés (EEI) et la propagande pour maintenir leur pertinence.



Lors de sa visite à Wulgo, située à la frontière Nigeria-Cameroun, le général Ali a salué le courage et la résilience des troupes. Il a rendu hommage aux soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions, et a encouragé les troupes à rester concentrées sur leur mission, tout en évitant toute distraction.



Par ailleurs, il a souligné la nécessité pour les commandants, de faire preuve d'initiative et de prendre des décisions qui reflètent l'environnement opérationnel dynamique. Le général Ali était accompagné du commandant adjoint de la Force, le général de division aérienne Mahamat Yaya Mahamat, ainsi que d'autres officiers supérieurs de l'Etat-major.



La visite a mis en évidence un leadership engagé et activement engagé, dans le bien-être et le succès opérationnel des troupes sur le terrain.