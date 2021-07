Force du G5 Sahel : le général de division Oumar Bikimo est le nouveau commandant

Le général de division tchadien Oumar Bikimo a été installé vendredi à Senou, au Mali, la tête de la force conjointe du G5 Sahel. Il remplace l'officier de l'armée de terre nigérien, le général de brigade Oumarou Namata Gazama.



La passation de service a eu lieu au siège de la Force conjointe du G5 Sahel.



L'officier supérieur des forces armées tchadiennes a étudié aux États-Unis dans les années 80, 90 et 2000. Il a travaillé notamment à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État (DGSSIE), dans la zone opérationnelle du Tibesti, à la Présidence de la République en tant qu'officier chargé de mission, au contrôle général des armées au ministère de la Défense, à la Garde nationale et nomade du Tchad en tant que coordinateur adjoint, ou encore en tant que chef d'état-major particulier du ministre de la Défense.



Le général Oumar Bikimo a commandé la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC) entre 2006 et 2007 au cours de la guerre en Centrafrique, ainsi que la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique du 30 août 2011 au 28 septembre 2012. En 2013, il a été nommé commandant en chef des Forces armées tchadiennes d'intervention au Mali (FATIM). Du 9 décembre 2014 au 2 avril 2015, il a été commandant par intérim de la force de la MINSUMA après avoir occupé le poste d'adjoint. Le 14 juillet 2018, il a été nommé chef d'état-major adjoint de la Force du G5 Sahel.



En fin de mission, le général Oumarou Namata Gazama avait été nommé à la tête des forces du G5 Sahel, il y a deux ans. Il a été décoré le 13 juillet à N'Djamena du grade d’Officier de l’Ordre national du Tchad, par le président du Conseil militaire de transition.