Forêt/TRIDOM : Une dynamique innovante concernant la préservation et la gestion responsable des ressources biologiques.

Ces assises ont permis aux conservateurs venus des 11 aires protégées du TRIDOM de préparer et consolider des éléments devant permettre à enrichir la réunion du Comité la réunion du Comité Tri-national de Planification et d’Exécution (CTPE).



« Cette réunion nous a permis de faire le diagnostic de notre chemin parcouru depuis la signature de l’Accord de coopération et partant de ce diagnostic, nous avons pu établir les bases d’un nouveau départ, notamment l’élaboration d’un plan de travail biennal et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour établir la coopération entre le Cameroun, le Congo et le Gabon en matière de conservation et la gestion durable des ressources biologiques », a déclaré Achille MENGAMEYA, Conservateur du Parc National de Nki au Cameroun.



Outre ces conclusions, les conservateurs ont élaboré le draft du projet d’accord révisé ; évalué la mise en œuvre du Protocole de Lutte contre le Braconnage ainsi que ses organes opérationnels à l’instar de la Brigade Mixte transfrontalière et faire un premier état des lieux des postes TRIDOM et autres documents liés aux thématiques phares.



Il sied de noter que la prochaine étape, après la réunion réservée aux conservateurs, c’est d’élargir aux partenaires techniques et financiers, opérationnels dans cadre le Comité Tri-national de Planification et d’Exécution (CTPE).



Il sied de rappeler que la tenue de cette rencontre s’inscrit dans la mise en oeuvre de l‘Accord appelé « Accord TRIDOM » qui repose essentiellement sur les relations séculaires de fraternité et d’amitié qui existent entre les trois pays et leurs peuples respectifs, mais également sur leur intérêt commun à conserver les écosystèmes forestiers des pays d’Afrique centrale qui constituent non seulement un riche patrimoine universel, mais aussi un important pôle de développement économique et un cadre de vie irremplaçable pour les communautés riveraines.



La réunion préparatoire à la tenue du CTPE s’est déroulée grâce à la Commission des Forets d’Afrique Centrale (COMIFAC qui assure la tutelle politique du projet ProTRIDOM de la GI et apporte son appui pour la tenue de cette session du CTPE. Elle est chargée de l’orientation, de l'harmonisation et du suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale avec l’appui technique et financier de la Coopération Allemande à travers son outil technique d’est la GIZ, mandatée par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) qui accompagne, dans le cadre du ProTRIDOM, les Etats membres de l’Accord TRIDOM (Cameroun, République du Congo et Gabon) dans la redynamisation de ses organes.