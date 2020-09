Fortinet lance son premier Fortinet Security Day virtuel en Afrique

Fortinet (https://www.Fortinet.com/) organise le 16 septembre prochain l’édition virtuelle du Fortinet Security Day. Pour la première fois en Afrique, les Chefs d’Entreprise (CEO), Responsables des Services d’Information (CSI) et les Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) pourront découvrir les dernières nouveautés en termes de cybersécurité nécessaires à leur transformation digitale.

Plus les organisations accélèrent leur transformation, plus leur infrastructure, en constante évolution, les expose à de nouveaux risques de sécurité. « Les organisations doivent faire face à l’expansion de la surface d’attaque, à des menaces sophistiquées et à une gestion de l’ensemble de plus en plus complexe, » déclare Perry Hutton, Vice-Président Régional Afrique, Fortinet.

À l’occasion de ce premier Fortinet Security Day virtuel, des experts internationaux donneront aux clients et aux partenaires un aperçu des grandes tendances et des principaux défis auxquels les CEO, CSI et RSSI d’Afrique sont actuellement confrontés. L’événement comprendra des sessions plénières axées sur la stratégie, d’autres plus approfondies autour des technologies, ainsi que des séances dédiées aux partenaires.

Lors de la session plénière, les intervenants démontreront la nécessité de mettre en place un système de sécurité pour permettre l’accélération de la digitalisation et mettront aussi en lumière la question de la sécurité comme levier commercial et, enfin, aborderont les tendances en matière de sécurité basée sur l’IA. Les sessions technologiques porteront sur les développements du cloud, du SD-WAN et de l’architecture SASE, de l’OT, de l’EDR et des modèles Zero Trust. Les partenaires pourront également découvrir à travers des sessions dédiées comment développer l’empreinte de sécurité des PME, élaborer une stratégie de renouvellement et d’expansion, l’importance de la spécialisation ainsi que les promotions en cours. La journée se terminera par la remise des Regional Channel Awards.

Les avancées de Fortinet concernant l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans la cybersécurité afin d’améliorer les capacités de prévention, de détection et de réponse, mais aussi de remédier au manque alarmant d’experts en cybersécurité seront abordés et pourront particulièrement intéresser les CSI et RSSI en Afrique. Le SD-WAN et la manière dont il transforme les réseaux étendus, ainsi que l’architecture SASE (Secure Access Service Edge), nouveau concept permettant d’intégrer la mise en réseau et la sécurité, seront également évoqués. SASE est généralement classé comme un service fourni dans le cloud, cependant ils existent de nombreuses situations dans lesquelles les organisations peuvent avoir besoin d’une combinaison de solutions physiques et basées sur le cloud pour assurer le bon fonctionnement de cette même architecture.

M. Hutton ajoute : « A travers cet évènement 100% virtuel, Fortinet est désormais en mesure de donner à des milliers de délégués de toute l’Afrique une idée de nos rendez-vous Accelerate. Nos événements internationaux destinés à nos clients et partenaires doivent leur réputation au fait qu’ils tiennent les participants informés des dernières tendances en matière de menaces, solutions et opportunités commerciales dans le domaine de la sécurité. Cet événement prend également cette direction, avec un avantage supplémentaire : sa nature virtuelle qui permet d’assister aux présentations d’un plus grand nombre d’experts et intervenants internationaux. »

Pour plus d’informations et pour s’inscrire à l’événement, rendez-vous sur le site : Fortinet Africa Virtual Security Day (https://bit.ly/3jHyKnf).

