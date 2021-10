Forum Turquie-Afrique : le Cameroun représenté par son ministre du Commerce

Le troisième Forum Économique et Commercial Turquie-Afrique se tient à Istanbul (Turquie) les 21 et 22 octobre 2021, en présence du président turc Recep Tayyip Erdoganet du ministre du Commerce turc, Mehmet Mus. Cette rencontre d'affaires joue un rôle important dans le développement des relations commerciales et économiques. Ainsi, près de 250 personnes en provenance de 41 pays y étaient attendues. Parmi les hauts dirigeants, l’on peut citer le vice-président sud-soudanais, Dr James Wani Igga, à côté de 29 ministres et huit vice-ministres. Par ailleurs, quatre organisations internationales seront représentées au forum, dont deux présidents d'organisation.



Pour ce qui est du Cameroun c’est le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana qui représente le pays du président Paul Biya. Ainsi, ce jeudi 21 octobre 2021, il a axé son intervention sur la promotion de l'agriculture et de la pêche. Cette importante prise de parole a été enrichie de différentes opportunités d'investissements dans ce secteur, et suivie par une pluie d'ovations, à l’endroit du ministre camerounais, dont les qualités sont reconnues dans les négociations commerciales à l’international, depuis deux décennies.



Lors d'une audience avec leurs délégations respectives, le ministre du Commerce du Cameroun et son homologue turc ont discuté sur les différents domaines de collaboration et d'échanges qui lient leurs deux pays, ainsi que sur les opportunités d'investissements dans les secteurs clés, comme l'agropastoral. Il faut rappeler que les relations entre la Turquie et le Cameroun se développent de façon rapide. Actuellement, des efforts sont faits par la partie turque pour augmenter le volume commercial, qui s’élève actuellement à 200 millions de dollars.



De manière générale, la Turquie suit le principe de "gagnant-gagnant", dans ses relations commerciales et économiques avec l'Afrique. Ainsi, le volume commercial bilatéral turco-africain qui était de 5,4 milliards de dollars en 2003, a dépassé les 25 milliards de dollars en 2020, malgré les effets négatifs de la pandémie du Covid-19. Une réunion ministérielle se tiendra en marge du forum dans le but de discuter des moyens d'approfondir les relations commerciales et économiques. Cette session accueillera 2000 entrepreneurs turcs et africains. A cette occasion, les entrepreneurs auront également l'occasion de tenir des réunions privées.