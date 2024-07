Forum d'Assouan : Dr. Ahmat Yacoub, président du CEDPE, appelle à repenser la gouvernance mondiale

Dr. Ahmat Yacoub Dabio, Président du Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE), a remercié l'Égypte pour son accueil chaleureux et les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un succès.



Lors du Forum d'Assouan, une table ronde sur le thème "Construire la paix par l'éducation : perspectives de la jeunesse africaine", en partenariat avec l'OIF et l'UNESCO, a mis en lumière le rôle crucial de la jeunesse africaine dans la promotion de la paix et des valeurs démocratiques. Dr. Ahmat Yacoub Dabio a souligné que la jeunesse, qui représentera plus de la moitié de la population mondiale au prochain siècle, est confrontée à des défis tels que l'accès à une éducation de qualité, le chômage, les conflits armés et les inégalités socio-économiques.



Dr. Ahmat Yacoub Dabio a détaillé les cadres et stratégies nationaux et régionaux de lutte contre l'extrémisme violent en Afrique. Il a évoqué l'importance des plans nationaux de prévention, de déradicalisation et de réhabilitation, ainsi que des initiatives régionales telles que la stratégie de l'Union africaine et la force conjointe du G5 Sahel. Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée entre les pays pour faire face à ce fléau.



Lors de sa participation, Dr. Ahmat Yacoub Dabio a mis l'accent sur l'importance d'investir dans l'éducation pour promouvoir la paix et la réconciliation en Afrique. Il a recommandé l'introduction de programmes pédagogiques dès l'école primaire pour enseigner la tolérance, le dialogue et la coexistence pacifique. Il a également souligné la nécessité de stratégies efficaces de prévention des conflits pour lutter contre l'extrémisme violent.