Forum de Davos : le président Tshisekedi annonce la création de la plus grande réserve forestière au monde

Le 22 janvier 2025 au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le chef de l’État congolais a participé aux travaux du panel ayant pour thème : « Le dernier poumon de la terre ». Dans son intervention, le président Félix Tshisekedi a annoncé la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde appelée « Le Couloir vert Kivu-Kinshasa », également connu sous le nom de « Réserve du fleuve Congo ».



Le chef de l’État a révélé qu’en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, « Le Couloir vert Kivu-Kinshasa » sauvegardera l’avenir du Bassin du Congo. Long de 550 000 km², dont 285 000 km² de forêt primaire et 60 000 km² de tourbières intactes, le Couloir va s’étendre d’Est en Ouest.



« La déforestation du Bassin du Congo met en danger l’humanité toute entière. La préservation du Bassin garantira que les objectifs de l’Accord de Paris restent en contact, tout en jetant les bases d’un nouvel avenir pour le peuple congolais, caractérisé par l’unité, la stabilité et la prospérité », a déclaré le Président Tshisekedi.



L’annonce de ce projet a été saluée par plusieurs autres panélistes parmi lesquels le Fondateur du Forum économique mondial, le Pr Klau Schwab, qui a admiré cet engagement du président Tshisekedi à soutenir le lien entre la paix, le développement durable et la conservation de la nature, ainsi que l’ancien Secrétaire d’État américain, John Kerry, qui a pour sa part « salué cette initiative essentielle visant à préserver et protéger le Bassin et à donner à des millions de Congolais les moyens de contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique ».



Le Bassin du Congo conserve de vastes zones de forêt intacte et s’étend sur six pays : le Cameroun, la République centrafricaine, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Environ 60 % de la forêt se trouve en RDC.