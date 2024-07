Forum de la Poésie Arabe : Une Célébration de la Culture et des Talents au Tchad

Dès son ouverture, le Forum a donné le ton d'une rencontre placée sous le signe de la créativité et du partage. Les discours d'ouverture prononcés par d'éminentes personnalités, telles que M. Abdeldayim Abdallah Moussa, Président de la Ligue des Pionniers Créateurs, et Dr Ahmat Aboul Fathi Ousmane, Coordinateur du Forum, ont mis en lumière l'importance de cette initiative pour la préservation et la promotion du patrimoine poétique arabe.



Les participants ont ensuite eu l'opportunité d'assister à une série de lectures de poèmes, de conférences et d'ateliers animés par des experts de renom. Ces sessions ont permis d'explorer les différentes facettes de la poésie arabe, depuis ses formes traditionnelles jusqu'à ses expressions contemporaines, tout en mettant en exergue son rôle dans le dialogue interculturel et la promotion de la paix.



Le choix d'Abéché comme ville hôte de cette édition n'est pas fortuit. Cette cité historique, située au cœur de la région du Ouaddaï, est connue pour son riche patrimoine culturel et sa tradition poétique vivace. La tenue du Forum à Abéché contribue ainsi à dynamiser la scène culturelle locale et à renforcer le rayonnement de la ville sur la scène internationale.



Le Forum de la Poésie Arabe se poursuit jusqu'au 16 juillet 2024 et promet une programmation riche et variée. Au menu : des rencontres poétiques, des tables rondes thématiques, des expositions d'art et une grande soirée de clôture qui s'annonce grandiose. Cet événement constitue une occasion unique pour les amoureux de la poésie arabe de découvrir de nouveaux talents, de s'initier à la diversité des formes poétiques et de s'immerger dans la richesse de la culture arabe.



En conclusion, la troisième édition du Forum de la Poésie Arabe s'affirme comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs culturels et les amateurs de poésie du Tchad et de la région. Cette manifestation, placée sous le signe du dialogue et de la créativité, contribue à la promotion de la diversité culturelle et au renforcement des liens entre les peuples.