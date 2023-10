INTERNATIONAL Forum de la société civile : une plateforme pour un dialogue mondial

Alwihda Info | Par Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 14 Octobre 2023



Dans un monde de plus en plus interconnecté, l’importance de la collaboration entre les institutions financières internationales et les organisations de la société civile (OSC) ne peut être surestimée.



Alors que le Groupe de la Banque mondiale le Fonds monétaire international (FMI) tenaient leurs assemblées annuelles à Marrakech, au Maroc, du 10 au 13 octobre 2023, un élément essentiel de ces rencontres aura été le Forum de la société civile.



en marge des Assemblées générales, le Forum offre une plate-forme unique pour un dialogue ouvert et un échange de connaissances entre les OSC, le personnel de la Banque mondiale et du FMI, les représentants des gouvernements et d'autres parties prenantes, qui abordent un large éventail de questions communes de développement.



Autonomiser la société civile : l’objectif principal du Forum

L'objectif principal du Forum est de favoriser le dialogue et la coopération entre les OSC et les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale et le FMI. Il permet aux OSC d'exprimer leurs préoccupations, d'échanger des points de vue et de contribuer au programme de développement mondial. Organisé tous les deux ans lors des réunions annuelles, le Forum est devenu une partie intégrante de ces événements, créant des opportunités pour les OSC de s'engager directement avec les institutions et d'autres parties prenantes.



Les divers participants du Forum

Les OSC du monde entier se réunissent au Forum pour participer à ces discussions cruciales. Les participants représentent un large éventail d'expertises, notamment des économistes du développement, des militants sociaux et des membres des réseaux d'OSC. Cette diversité enrichit la qualité du dialogue et garantit la prise en compte d’un large éventail de perspectives.



Explorer le programme : thèmes et sessions

Pour les Assemblées annuelles 2023 à Marrakech, le Forum propose un programme impressionnant comprenant 33 sessions soigneusement sélectionnées. Ces sessions couvrent de nombreux sujets, et offrent un aperçu approfondi des problèmes critiques affectant le développement mondial.



Les thèmes clés du Forum :

- Politiques fiscales progressistes pour mettre fin à l'austérité : il s'agit de taxer la richesse pour financer l'économie des soins. Les organisateurs sont : Financial Transparency Coalition, APMDD, Tax Justice Network Africa, Christian Aid, CPD, LDC Watch, South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE), Rural Reconstruction Nepal, et le lieu était SC03 Saghro. Cette séance s'est penché sur la nécessité de mettre en place des impôts exceptionnels sur les sociétés, des droits de succession et des impôts sur la fortune pour financer l’économie des soins et combler les lacunes révélées pendant la pandémie du Covid-19. La séance a également examiné le caractère progressiste des conseils de politique budgétaire du FMI.



- Adolescentes dans des contextes fragiles, avec comme organisateurs : Save the Children, CARE International, avec comme lieu, SC06 Acacia. Étant donné que 73 % des personnes vivant dans l’extrême pauvreté connaissent des contextes fragiles, les risques auxquels sont confrontées les adolescentes ne peuvent être ignorés. Cette séance explore les défis auxquels font face ces filles, notamment la violence sexiste, l'abandon scolaire, le mariage précoce et les grossesses précoces. La table ronde de la société civile avec les directeurs exécutifs de la Banque mondiale aura lieu au AA08 Bab Mansour. La session offre l'occasion aux OSC d'engager une conversation avec les directeurs exécutifs de la Banque mondiale sur les priorités de développement communes.



-Voies politiques transformatrices : leçons tirées des programmes économiques féministes pour le FMI, avec pour organisateurs : ActionAid, IPD, WEDO, FEAM, The Global Alliance for Tax Justice, Center for Economic and Social Rights (CESR), Southern and Eastern Africa Trade Information and Négociations Institute (SEATINI)), Réseau du Tiers Monde, Recours, AMwA, MENAFEM, Gender Action, Bretton Woods Project (BWP). La séance était prévue au SC03 Saghro. Cette session partage l'expertise de la société civile sur la recherche, les stratégies et les voies politiques alternatives pour une transition féministe aux niveaux national, régional et mondial.



-Feuille de route pour une évolution vers la responsabilisation : leçons pour le nouveau chapitre de la Banque, avec comme organisateur : Accountability Counsel, et le lieu est SC06 Acacia. Cette séance explore les leçons essentielles des mécanismes indépendants de responsabilisation de la Banque mondiale et leur rôle dans l'orientation de l'évolution de l'institution. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses sessions qui auront lieu pendant le Forum de la société civile La nature hybride de cette année permet une participation en personne et virtuelle, garantissant une portée et un engagement plus larges.



Voix influentes : conférenciers distingués

Le Forum de la société civile 2023 a mis en vedette une série de conférenciers distingués qui apporteront leurs précieuses idées et leur expertise. Parmi les personnalités notables, figurent Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et Ajay Banga, président de la Banque mondiale. Ces voix influentes dirigent les séances de discussion ouverte des OSC, offrant ainsi un canal direct permettant à la société civile de s'engager avec ces institutions mondiales.



Vers un avenir plus inclusif

Le Forum politique de la société civile, lors des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI, constitue un lien vital entre la société civile et les institutions financières internationales. Il joue un rôle clé dans l’élaboration des politiques de développement mondiales, en favorisant une croissance équitable et en permettant des dialogues menant à des solutions efficaces. Les thèmes, conférenciers et sessions interactives proposés par le Forum ouvrent la voie à un avenir plus inclusif et durable.



Le Forum témoigne du pouvoir de la collaboration, où les perspectives et les expériences de la société civile contribuent au débat mondial sur le développement. Alors que le monde a les yeux rivés sur Marrakech, le Forum a constitué un moment charnière dans les discussions en cours sur les objectifs de développement mondiaux partagés. Le Forum offre ainsi aux OSC, une opportunité inestimable d’influencer les politiques de développement mondiales et de plaider en faveur du changement.



Avec son programme diversifié, ses conférenciers de taille et son format hybride innovant, il constitue un moment critique dans le dialogue en cours sur les objectifs de développement partagés du monde. Enfin, le Forum offre au monde un espace de dialogue, d’échange et de transformation.







