Forum économique Tchad-Russie : Le rendez-vous d’investissement et de partenariat

INTERNATIONAL Forum économique Tchad-Russie : Le rendez-vous d’investissement et de partenariat

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Mars 2018 modifié le 27 Mars 2018 - 20:08



Le pays de Toumai a ouvert ses portes ce lundi 26 mars 2018, à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, à une délégation de Moscou, à l’occasion d’un forum économique inédit organisé du 26 au 28 mars 2018, sous le haut patronage du chef de l’Etat Idriss Deby Itno. Une opportunité pour les porteurs de projets tchadiens de se faire des partenaires d’investissement et de financement. Le Tchad et la Russie s’engagent désormais à sceller une amitié durable, dans un cadre gagnant-gagnant, pour l’accroissement des investissements dans le domaine de l’agro-industrie, transport, énergie, tourisme, et exposition. Les conférences débats, les échanges B2B et la signature de partenariat sont au centre de ce rendez-vous.

Le forum économique Tchad-Russie, est l’initiative de l’Organisation Nationale, Patronale des Entreprises du Tchad, dénommée (ONAPET) et appuyé par l’association « Russie Business Center ». Il a vu la participation des grandes institutions du Tchad à savoir : le Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement, le Ministère de Pétrole et de l’Energie, le Ministère des Mines , du Développement Industriel , Commercial et de la Promotion Privé, le Ministère des Postes des Nouvelles Technologies de l’Information , de la Communication et porte-parole du gouvernement , le Ministère de la Santé , le Ministère de la Jeunesse du Tourisme , de la Culture , des Sports et de l’Artisanat, le Ministère de l’Agriculture ,de l’Irrigation et des Equipements, le Ministère des Infrastructures , du Désenclavement et de l’Aviation Civile, le Ministère de l’Environnement et de la Pêche , le Ministère de l’Administration du Territoire , de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale , l’Organisation Nationale Patronale des Entreprises du Tchad, l’Agence Nationale d’Investissement et d’exportation, l’Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques et le Centre Russie des Affaires.

​La délégation russe présente à ce forum, est composée des hommes d’affaires qui opèrent dans le domaine de traitement et transformation des eaux, le domaine des engrais biologiques, traitement de sol, le domaine de gaz, de pétrole.



Dr Konstantin Anastasiadi, président de la chambre de commerce de Moscou, Directeur Général de la SIBNEFTEGAS COMPANY, est intéressé par la construction d’un aéroport international, d’une raffinerie de pétrole, d’une centrale électrique à énergie solaire, et reconstruction du système d’alimentation électrique, la collecte et la purification de l’eau potable, ainsi qu'un projet de développement de la télévision numérique et de l’internet.



VLADIMIR GUBCHENKO, président du MOSKOM GROUP de plusieurs fonds investissements directs des grands projets d’infrastructures est quant à lui, intéressé par la construction des projets routiers et autres, des gros projets d’infrastructures, la collecte et la purification de l’eau potable. ARMASTEK scientifique et production Company, pour sa part, est intéressé par le programme national d’investissement dans le sous-secteur de l’élevage, le développement des projets et de routes asphaltés, poursuite des projets routiers, poursuite des travaux de recherche et de construction sur le franchissement des ouvrages, construction d’un aéroport international et projet de construction d’une raffinerie de pétrole.



LUKINOVA Marina Alexandrovna, société Bionovatik (bio pesticides et engrais), directeur du département international, de son côté, est intéressé par la construction d’usines d’engrais et la construction d’une usine pharmaceutique. Enfin, Andrey Orzhebovskiy président directeur général d'une compagnie constructeur de chemin de fer et des wagons, pourrait se pencher sur le projet tchadien de chemin de fer.

Le président de l’ONAPET, M. Josué Madjitoloum, dans son mot d’ouverture, a déclaré que, ce forum est un rêve qui est devenu une réalité : « nous sommes réuni dans ce lieu splendide pour concrétiser un rêve, celui d’accueillir parmi nous, pour la première fois de l’histoire, du Tchad, une mission économique russe. Ce rêve, auquel d’aucun n’ont pas cru un seul instant et qui est devenu réalité, n’aura été possible que grâce à la clairvoyance de son SEM IDRISS DEBY ITNO Président de la république, chef de l’Etat dont la vision pour un Tchad émergent à l’horizon 2030 ne fait l’ombre d’aucun doute. C’est ce qui justifie que le Plan National de Développement (PND) accorde une place prépondérante au secteur privé ». Se réjouit-il. M. Josué Madjitoloum, justifie la tenue de ce forum. « L’Organisation Nationale, Patronale des Entreprises du Tchad dont le crédo est « un patronat local pour un patriotisme économique », a fait le déplacement de Paris en France pour prendre part activement à la table ronde de Paris consacrée à la mobilisation des ressources pour le Plan National de Développement. Au cours de ses assises, il nous a paru clairement que le secteur privé devrait faire preuve de dynamisme pour nouer des partenariats gagnant-gagnant avec des investissements étrangers. Cette consigne dont la mise en œuvre est indispensable pour la diversification de notre économie a guidé nos réflexions et nos pas pour l’organisation du premier forum Tchad-Russie. Et c’est tout naturellement que nous avons sollicité et obtenu qu’il soit placé sous le haut patronage de SEM Idriss Deby Itno président de la république grand bâtisseur et promoteur de la paix au Tchad et dans le Sahel ». Selon lui, sur le plan économique, une véritable révolution s’impose pour sortir le Tchad de sa trop forte dépendance des importations qui fait que sa balance commerciale est toujours déficitaire. En effet, il est grand temps de songer à produire aussi chez nous au lieu d’exporter des matières premières brutes. L’inclusion, chère au chef de l’Etat ne peut se réaliser si les entrepreneurs tchadiens ne s’ouvrent pas aux partenaires extérieurs dans l’objectif de développer un tissu économique local. Des tchadiens ayant des capitaux il en existe. Des filières porteuses, il en existe des terres cultivables, il en existe par milliers d’hectares. Si tel est le cas, comment comprendre que la plupart des tchadiens se complaise à aller à l’étranger acheter des produits fini pour les revendre sur nos marchés, s’interroge-t-il.



L’ambassadeur de la Russie au Tchad TCHVYKOV Alexandre, quant à lui, relève l’importance de ce forum pour la coopération Tchad-Russie. « Je considère la rencontre d’aujourd’hui comme le point de départ du renforcement des contacts d’affaires russo-tchadiens. Seulement grâce à vos efforts communs et à l’intérêt aux propositions et aux projets des parties, on pourra atteindre le niveau des relations économiques et du commerce très moderne et de grande qualité. Vous êtes les premiers en ce domaine. Et je voudrais vous souhaiter du succès, de mieux connaitre les potentiels de chaque coté, d’établir les contacts directs l’un avec l’autre. Je vous souhaite également de réaliser de nouveaux projets, qui puissent renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays », soutient-il.



Le ministre des mines, du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abassalah, représentant le chef de l’Etat Idriss Deby Itno, estime pour sa part que, c’est dans un souci de promouvoir l’initiative privé, que le gouvernement à travers la charte nationale des investissements concède d’énormes avantages en matière d’exonérations fiscales et douanières notamment aux entreprises tant nationales qu’étrangers. Selon lui, l’adoption récente de l’ordonnance portant régime juridique du partenariat public-privé permettra une meilleure participation du secteur privé au développement du Tchad, par une augmentation des investissements directs étrangers, et une amélioration de la qualité des services aux entreprises.



Globalement, au vu des projets du PND, les investisseurs russes se sont positionnés sur un montant cumulé d’environ 7,5 Milliards d’euros.





