TCHAD Forum économique Tchad-Russie : opportunités et possibilités d’investissements

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Avril 2018 modifié le 1 Avril 2018 - 01:29





Le forum économique Tchad-Russie qui s’est déroulé du 26 au 28 mars 2018, a été une occasion d’échange, de partage et de communication entre les investisseurs et les porteurs de projets tchadiens. Afin de faciliter le contact entre les partenaires, plusieurs séances de plénières ont eu lieu à travers plusieurs intervenants et consultants de différents domaines.



Les thèmes qui ont été débattu par les participants lors de ce forum sont : le territoire des nouvelles opportunités : aperçu de l’économie tchadienne ; des conditions attrayantes pour investir au Tchad : avantages et préférences et les projets stratégiques au Tchad, les industries et mines ouvertes aux entreprises russes, et les perspectives de coopération au Tchad sur la base du partenariat public-privé (PPP).



Les participants et intervenants ont été également attiré par la question du cadre juridique du Tchad avec en sous thème : règles et spécificités de l’enregistrement des sociétés étrangères, taxes et droits de douane. Ensuite, la chambre de commerce et d’industrie du Tchad, incubateurs d’entreprises et les plus grandes associations professionnelles du Tchad, points d’interaction avec les partenaires russes, ont été au centre des débats. Au delà de ces thèmes, s’ajoutent les thèmes : énergie électrique, hydroélectricité, efficacité énergétique et économie d’énergie et les questions à débattre de coopération en matière de reconstruction, de modernisation des installations existantes et de constructions de nouvelles installations de production d’électricité (centrales thermiques et PPT) ; modernisation des installations de réseau, introduction des technologies économes en énergie dans l’industrie et le complexe énergétique. Les télécommunications et technologies de l’information dans la gestion publique et commerciale, pour ne citer que ceux-là, ont permis aux investisseurs russes d’avoir une idée sur la possibilité d’investir au Tchad dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

Zahra Mahamat Hissein, directrice des services aux investisseurs, présentant les thèmes « Tchad le territoire des nouvelles opportunités : aperçu de l’économie tchadienne ; des conditions attrayantes pour investir au Tchad : avantages et préférences et les projets stratégiques au Tchad, les industries et mines ouvertes aux entreprises russes, perspectives de coopération au Tchad sur la base du partenariat public-privé (PPP) », a ressorti les bonnes raisons pour investir au Tchad.



Selon elle, le Tchad est un territoire vaste aux trois zones climatiques, qui a une position géostratégique de choix, des potentialités et opportunités d’investissements abondantes et variées. Il est un Etat de droit, il a une stabilité politique et sécuritaire unique dans la sous-région. Zahra Mahamat Hissein a ajouté que le Tchad a un environnement des affaires en forte amélioration, ce qui peut avantager les investisseurs étrangers. C’est un pays qui a une volonté politique avérée sous la diversification de l’économie et la promotion des investissements sur la base de la vision 2030. En plus de cela, le Tchad a une main d’œuvre jeune et dynamique et ceux qui veulent investir peuvent avoir un accès direct au marché CEMAC et du continent africain à travers la ZLEC. C’est une terre d’accueil et d’hospitalité légendaire, a-t-elle soutenu.

Parmi ces raisons d’investissement au Tchad, elle a retracé 5 raisons majeures : premièrement , les procédures au Tchad et le coût de création d’entreprises qui est réduit ; deuxièmement, la position géographique idéale à la croisée de l’Afrique ; troisièmement, l’environnement politique et économique favorable ; quatrièmement, les immenses potentialités agropastorales et minières ; et cinquièmement, l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE) vous introduit et vous accompagne. Cette dernière est la clé de création d’une entreprise, car avec elle, il est facile, rapide et moins coûteux d’investir au Tchad.



La directrice des services aux investisseurs, a par ailleurs relevé les besoins réels du Tchad en matière d’industrialisation. De son avis, le fait que le Tchad soit sous-industrialisé n’est pas seulement dû au manque des capitaux et financement, mais aussi au manque d’instruction et de savoir faire des tchadiens. Ainsi, elle sollicite la coopération de la Russie afin qu’elle signe des partenariats avec le secteur public et privé pour industrialiser le Tchad, en formant des hommes compétents, en financement des projets et programmes adaptés à la réalité du Tchad. Elle réitère que le gouvernement privilégie le secteur privé et accompagne les entreprises privées. "Investir au Tchad c’est investir dans l’avenir", a-telle conclu.



D'emblée, après les différentes interventions suivies des questions réponses, la délégation russe a présenté ses entreprises intéressées par les conditions d’investissements au Tchad. Sur ce, les négociations inter-entreprises ont été entamées par les participants et les investisseurs russes par "BtoB". Ainsi, chaque porteur de projet a eu le privilège de présenter en profondeur la valeur de son projet et ses intérêts pour la population tchadienne.



Le premier forum Tchad-Russie, marque le début d’un partenariat économique qui permettra au gouvernement tchadien de changer la condition de vie des tchadiens à travers une économie variée et diversifiée.





