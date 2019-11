Forum économique mondial sur l'Afrique 2019 : les Émirats veulent raffermir les liens économiques avec l'Afrique

Le Forum économique mondial sur l'Afrique 2019 tenu à Dubaï a pris fin le 19 novembre avec un appel des gouvernements et des chefs d'entreprise africains et émiratis à raffermir leurs liens économiques bilatéraux et profiter des nouvelles opportunités commerciales émergentes à travers le continent.



Plus de 2 500 délégués de 76 pays ont participé à la cinquième édition du Forum économique mondial sur l'Afrique, dont les présidents du Libéria et du Zimbabwe, les premiers ministres du Mozambique et de l’Ouganda, ainsi que des ministres, des décideurs politiques et des hommes d’affaires émiratis qui ont partagé leurs points de vue à propos de la perspective économique en évolution en Afrique.



En tout, 350 réunions d'affaires bilatérales ont eu lieu en marge du forum qui a duré deux jours, soit une augmentation de 75% par rapport à l'édition précédente. Les sessions tenues au cours de l'événement ont porté sur un large éventail de questions et de tendances clés ayant un impact sur les économies africaines, y compris le passage à l'intégration régionale à la suite du lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine (AFCFTA), les technologies de pointe restructurant les secteurs du gouvernement et des entreprises et le rôle des startups ainsi que la coopération transfrontalière qui conduit la prochaine phase de croissance du continent.



Le Forum économique mondial sur l'Afrique 2019 a été organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï sous le thème " Scale-Up Africa ", renforçant ainsi son héritage en tant qu’événement le plus important de son genre dans la région et visant à entretenir et élargir les liens commerciaux entre les Émirats Arabes Unis et l'Afrique.



Hamad Buamim, Président et PDG de la Chambre de Dubaï, a déclaré : "La cinquième édition du Forum économique mondial sur l'Afrique a dépassé nos attentes et a pu atteindre ses objectifs, alors qu'il a enregistré une augmentation de 67% du nombre de participants par rapport à l'édition précédente, ce qui reflète la confiance croissante en Dubaï par rapport cet événement, considéré comme l'un des centres privilégiés pour les entreprises africaines".



Il a indiqué que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dubaï s'apprête à accueillir le plus grand et le plus complet Forum économique mondial sur l'Afrique jamais organisé à Expo 2020 à Dubaï, ajoutant que la prochaine édition du forum offrira une plateforme idéale aux entreprises africaines pour renforcer leur visibilité mondiale et explorer de nouvelles opportunités de croissance.