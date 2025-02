France-Afrique : Trois sénateurs français analysent la politique africaine d'Emmanuel Macron

Critiques de la Présence Militaire

Les sénateurs soulignent que les bases militaires françaises en Afrique sont perçues comme une incarnation du colonialisme. Ils appellent à un changement d'attitude et de langage de la part de la France envers le continent, affirmant que le pays est resté trop longtemps dans une posture coloniale.

20 Propositions pour l'Avenir

Le rapport présente également 20 propositions pour l'avenir des relations franco-africaines. Parmi ces recommandations, les sénateurs insistent sur la nécessité pour la France d'adopter une approche de « patience stratégique » au Sahel, afin de mieux appréhender les défis complexes de la région.

Réaction de Marie-Arlette Carlotti

Marie-Arlette Carlotti a répondu ce 7 février à Christophe Boisbouvier de RFI, soulignant l'importance de redéfinir la relation entre la France et l'Afrique. Elle a insisté sur la nécessité d'un dialogue plus respectueux et d'une coopération basée sur l'égalité, plutôt que sur une dynamique de domination. Ce rapport met en lumière les défis et opportunités que la France doit considérer dans sa politique envers l'Afrique. Les sénateurs appellent à une transformation profonde des relations, afin de favoriser un partenariat plus équilibré et respectueux entre les deux régions.