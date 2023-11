France/Afrique : débat à l'Assemblée nationale sur les partenariats renouvelés

L’Assemblée nationale française a abrité le 21 novembre 2023, un débat significatif sur l’état et l’avenir des relations franco-africaines.



A cette occasion, la ministre française des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, s’est adressée aux législateurs, articulant la vision et les engagements renouvelés de la France envers les nations africaines. L'accent a été mis sur l’impératif d’un partenariat solide et diversifié, transcendant les défis contemporains et les crises du Sahel.



Mme Colonna a détaillé les multiples facettes de ces relations bilatérales, couvrant la politique, l'économie, l'environnement et le social. Elle a mis en lumière la robustesse des liens économiques, la France se positionnant comme le second investisseur mondial en Afrique, doublant le nombre de ses entreprises sur le continent en quinze ans.



Un focus particulier a été accordé aux industries créatives et culturelles, l'éducation, et l'engagement envers les sociétés civiles, domaines dans lesquels la France espère catalyser le potentiel africain. La ministre a notamment évoqué l'augmentation substantielle de l'accueil des étudiants africains en France et le soutien accru aux filières d'avenir, telles que les industries créatives.



Abordant la situation critique au Sahel, Mme Colonna a réitéré la profondeur de l'investissement français dans la région, à la fois en termes d'assistance militaire et de développement. Elle a exprimé une certaine désillusion face aux récents coups d'État au Mali, Burkina et Niger, soulignant la dégradation de la sécurité et l’aggravation de la crise humanitaire.



La ministre a conclu sur une note d’optimisme prudent, soulignant l’engagement continu de la France envers l’Afrique, et saluant les diplomates français pour leur service dévoué. Elle a affirmé la nécessité d’une refonte de la stratégie de sécurité dans la région du Sahel, impliquant une approche plus collective et partagée parmi les partenaires internationaux.



Ce débat a souligné la complexité et la richesse des relations franco-africaines, tout en présentant les défis et les possibilités qui façonnent cette dynamique bilatérale clé sur la scène mondiale.