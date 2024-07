France : Rencontre entre les Présidents camerounais et français à l'Élysée

Il s'agissait d'un tête-à-tête entre les deux Présidents, dans les locaux de l'Élysée, résidence officielle du Président français. Cette rencontre bilatérale a permis aux deux dirigeants d'échanger de manière approfondie sur les relations entre le Cameroun et la France, ainsi que sur les questions d'intérêt commun.



Les sujets abordés n'ont pas été divulgués dans le détail, mais il est probable qu'ils aient notamment porté sur la coopération économique, politique et diplomatique entre les deux pays.



Cet entretien s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre le Cameroun et la France, qui entretiennent des liens étroits depuis l'indépendance du Cameroun.



La tenue de cette rencontre en marge des Jeux Olympiques souligne également l'importance des enjeux sportifs et de rayonnement international pour les deux États.