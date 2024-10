France : l’ambassadeur du Cameroun présente le cacao d’excellence de son pays au Sénat français

La Salle Médicis du Palais du Luxembourg, siège du Sénat français, a accueilli le 15 octobre dernier, la cérémonie de diffusion d’un film-documentaire qui retrace l’itinéraire de production et de transformation du cacao camerounais certifié, jusqu’ au chocolat.



Elle était présidée par l’ambassadeur du Cameroun en France, André-Magnus Ekoumou, en présence des sénateurs, membres du groupe d’amitiés France-Cameroun.



En effet, le réalisateur et l’équipe de production du film ont choisi de faire projeter ce documentaire sur le cacao camerounais, pour un public select, parmi lequel de nombreux membres de la Chambre Haute de France. « Cacao et chocolat-le goût du partage », est une production audiovisuelle d’un standard classique et international de 52 minutes, entièrement tourné au Cameroun, dans les bassins cacaoyers du Centre (Lembe Yezoum dans la Haute-Sanaga ; Akomnyada dans le Nyong et Soo et Nkong Nkeni dans le Nyong et Kélé), et du Littoral dans le village Ihund situé dans la Sanaga Maritime.



En fait, ces zones abritent ce qu’on appelle depuis quelques années, des sites d’expérimentation du Projet New-Generation, dirigé vers les jeunes, pour les intéresser à la cacaoculture et les fixer dans les villages. Il est ainsi mis à leur disposition des intrants semenciers de meilleure qualité en termes de traitement, de productivité et d’adaptation climatique, dans le sens de la durabilité, c’est-à-dire de la protection de l’environnement.



Ainsi, le cacao qui en est issu est appelé cacao d’excellence. Ce projet est entièrement financé par la France par le truchement de l’IFCD (Initiative Française d’un Cacao Durable). Et dans le cas d’espèce, le cacao d’excellence « made in Cameroon » est encouragé aussi et promu par le maitre artisan chocolatier français Daniel Mercier dont les usines se trouvent dans les villes de Bourges et Baugy, dans la région Centre de la France.



De la production de cacao à la fabrication du chocolat Le documentaire « Cacao et chocolat-le goût du partage », se regarde alors facilement, à travers une plongée dans la verdeur brute et luxuriante des paysages forestiers du Cameroun. Par ailleurs, il montre la réalité quotidienne des habitants de ces villages et des changements impactés dans leurs conditions de vie par la culture du cacao.



« Nous sommes heureux de partager avec la France, partenaire économique historique du Cameroun, les fruits de ces efforts qui honorent les agriculteurs camerounais, et permettent de projeter des lendemains encore plus reluisants pour les filières d’exportation de notre production vers nos partenaires demandeurs, dont la France », a déclaré l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, André-Magnus Ekoumou.



Il a par ailleurs invité les sénateurs et chocolatiers français « à encourager les investisseurs français du chocolat à explorer de nouvelles opportunités d’investissement au Cameroun, terre d’accueil, afin de tisser des partenariats gagnant-gagnant, et ; à faire montre de plus d’audace et de courage au travers des investissements sur des entreprises de transformation et de semi-transformation du cacao sur place au Cameroun. »



Le chocolatier français Daniel Mercier et Omer Maledy, secrétaire exécutif du CICC (Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café), jouent admirablement leur rôle d’interprètes dans le documentaire, accompagnés naturellement dans une parfaire dynamique par les groupements de planteurs dans lesquels on retrouve de nombreux jeunes et femmes pour faire vivre l’odyssée extraordinaire du cacao camerounais.



« Cacao-chocolat-le goût du partage », est une réalisation de Laurent Sorcelle et une production de France Télévision.