Funérailles d'Hissein Hassan : « Il nous quitte au moment où le Tchad a besoin de lui »

Un hommage national a été rendu ce matin à la Place de la Nation, à Hissein Hassan Abakar. La dépouille mortelle du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Hissein Hassan Abakar a ensuite été transportée à la Grand Mosquée Roi Fayçal. C’est en ce lieu que le défunt a servi la communauté musulmane du Tchad pendant 27 ans.



« Il nous quitte au moment où le Tchad a plus que jamais besoin de lui et de ses conseils éclairés », a déclaré le ministre de l’Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, M. Ahmadaye Abdelkérim Bakhit qui a retracé la vie remplie du natif d’Am-Dam, dans la région de Sila.



A cette prière aux morts prescrite par l’islam, le Chef de l’Etat Idriss Déby s'est associé à plusieurs centaines de fidèles.



Age de 71 ans, Feu Dr Hissein Hassan Abakar a fait ses études au Tchad, en Arabie Saoudite et au Soudan. Etudes sanctionnées par un doctorat en Hadith. Finit la prière, l’illustre disparu est conduit en présence du Président de la République à sa dernière demeure au cimetière musulman.



Hissein Hassan Abakar était marié à trois femmes. Il laisse derrière lui 17 enfants.