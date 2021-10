G5 Sahel : 10e session du conseil des ministres au Tchad

Le conseil des ministres a réuni toutes les délégations de cinq pays membre du G5 Sahel, à savoir : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad.



Le président du conseil des ministres du G5 Sahel et ministre tchadien de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a rappelé que la session s'est déroulée dans un contexte sécuritaire et sanitaire sans précédent.



Il a souligné que l’objectif principal de la naissance de l’institution est la sécurité et le développement des États parties.



La réforme institutionnelle sur le G5 Sahel est en bonne voie, selon Dr. Issa Doubragne. Il encourage le secrétariat exécutif à poursuivre le processus pour l'achever dans les prochains mois.