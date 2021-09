G5 Sahel : la Force conjointe démantèle un réseau de terroristes

Dans sa mission de combattre les groupes armés terroristes, la Force conjointe du G5 Sahel a démantelé un réseau terroriste dans la zone des trois frontières (Burkina Faso-Mali et Niger). En effet, c’est une dizaine de présumés terroristes que le bataillon nigérien de la FC-G5S a capturé, suite à l’exploitation de renseignements fournis par la population.



Ainsi, dans la journée du 12 septembre 2021, la position de Wanzarbé, l’une des unités du bataillon nigérien de Téra, a été alertée de la présence de neuf individus suspects au village de Baley Koira situé à trente kilomètres au sud-est de Wanzarbé. Ces individus seraient en possession de plusieurs têtes de gros bétail qu’ils cherchent à vendre au marché hebdomadaire dudit village. Possédant ces informations, le commandant du bataillon instruit son élément de Wanzarbé, de procéder à la vérification de l’information. C’est ainsi que la prompte intervention des éléments de la FC-G5 Sahel a permis d’interpeller les neuf suspects en possession de dix-huit têtes de bovins et une moto de marque Royal, toute neuve.



Ensuite, le 15 septembre 2021, grâce à une information reçue d’un de leurs contacts, les éléments de Wanzarbé ont interpellé au marché hebdomadaire de Yatakala, localité située à trois kilomètres au nord de Wanzarbé, un indicateur et complice des terroristes opérant dans la zone. Après leur identification, les dix suspects, les animaux et la moto ont été remis à la Centrale de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, pour la poursuite des investigations.



Il faut rappeler que la Force conjointe G5 Sahel est née de la volonté des cinq chefs d’Etat du G5 Sahel, de combattre mutuellement le terrorisme et les trafics d’êtres humains, les trafics de tous genres et les trafics transfrontaliers dans l’espace commun pour la paix, la stabilité et le bon vivre dans l’espace du G5 Sahel.

Cette Force est mandatée pour pouvoir intervenir au-delà des frontières communes, grâce à un arrangement entre les Etats. Les troupes de la Force conjointe du G5 Sahel sont des hommes et des femmes, engagés au prix de tous les sacrifices pour la défense des intérêts des populations transfrontalières. Leur volonté de combattre le terrorisme et la criminalité transfrontalière n’est pas faillible.