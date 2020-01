G5 Sahel : le déploiement d'un bataillon tchadien dans le fuseau Est se précise

Des efforts conjugués contre le terrorisme



La ministre française des Armées, Mme Florence Parly et son collègue suédois de la Défense, Peter Hultqvist ont été reçus lundi matin, à la Présidence du Tchad par le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha et le directeur du cabinet civil du chef de l’Etat, Abdoulaye Sabre Fadoul.



Ils sont arrivés à N'Djamena ce matin dans le cadre de la première étape d'une tournée au Sahel, afin d'échanger sur la lutte antiterroriste.



L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene et du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale et de la sécurité, Mahamat Abali Salah.