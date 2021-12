G5 Sahel : les dirigeants s’engagent pour une éducation de qualité

Le président de la République islamique de Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani, accompagné des dirigeants du G5 Sahel, et en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale, organise un « Sommet sur l’éducation au Sahel : Le Sahel de demain se construit à l’école aujourd’hui », le 5 décembre 2021 à Nouakchott.



Au cours des quinze dernières années, les pays du Sahel ont pratiquement doublé le nombre d’inscriptions dans l'enseignement primaire, et triplé celles dans l'enseignement secondaire. Si ces progrès sont considérables, la région du Sahel doit encore surmonter de nombreux défis pour offrir l’accès universel à l'éducation et dispenser une instruction de qualité à l’ensemble de sa jeunesse. Pour changer la donne, un engagement politique de long-terme est nécessaire.



Ce sommet a pour objectif de rappeler l'importance d'une éducation de qualité pour développer le capital humain dans la région. Cet événement devra aussi mobiliser l’adhésion et le soutien des responsables politiques afin de mettre en œuvre les réformes et investissements nécessaires pour améliorer la qualité des apprentissages.



Enfin, il définira une feuille de route pour mieux investir dans l’enseignement primaire au cours des dix prochaines années.