G5 Sahel : "nos défis ont pris une tournure plus inquiétante", Idriss Deby

"Cette pandémie a fortement compromis les immenses sacrifices consentis sur le terrain de la sécurité et du développement dans notre espace sahélien. C’est pourquoi, nous devons nous transcender pour conjurer les maux qui nous assaillent. Les populations de l’espace sahélien qui vivent au quotidien les affres des attaques terroristes attendent, de nous tous, des actions concrètes et pragmatiques qui améliorent la situation sécuritaire sur le terrain".

"Les nébuleuses terroristes qui affinent sans cesse leurs stratégies criminelles en faisant montre d’une rare résilience continuent à mettre nos efforts à rude épreuve. Bien entendu, cette obstination macabre doit, au contraire, cimenter davantage notre unité d’action et galvaniser notre détermination collective, à contenir le terrorisme, mieux, à l’endiguer.



Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le sahel doit s’accompagner d’un réel engagement. Cet élan de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l’ensemble de la communauté internationale. Ce soutien est même vital car il y va de l’avenir de toutes nos nations".

Le chef de l'État tchadien Idriss Deby a ouvert lundi à N'Djamena, le sommet du G5 Sahel. Il a fait observer une minute de silence à toutes les victimes, civiles et militaires, qui sontDans son discours, le président du Tchad a expliqué qu'avec la création du G5 Sahel, un engagement résolu a été exprimé de prendre le destin en main. "Aujourd’hui, nos défis ont encore pris une tournure plus inquiétante. Aux défis liés à la pauvreté et à l’insécurité consécutive à la menace terroriste, nous faisons face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de coronavirus", a relevé Idriss Deby.Selon le dirigeant tchadien, le bout du tunnel n’est pas toujours perceptible dans la sous-région, avec notamment le terrorisme et les défis de développement :​Le sommet est marqué par le passage de témoin à la tête du G5 Sahel entre le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani et son homologue tchadien Idriss Deby qui va assurer la présidence.