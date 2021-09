AFRIQUE G5 Sahel : une nouvelle étape dans la lutte contre le terrorisme

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Septembre 2021

Il s’agira de définir une approche visant à minimiser les conséquences que pourrait engendrer la nouvelle donne sécuritaire.

Au sein des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), face à une situation sécuritaire préoccupante, il est urgent de procéder au changement de stratégie, dans la lutte contre le terrorisme. Cela a été précisé à l’issue d’une réunion extraordinaire des ministres en charge de la défense, élargie aux chefs d’état-major des armées des pays membres, tenue le 31 août 2021 à Niamey. C’était sous la présidence du ministre de la Défense nationale du Tchad, Daoud Yaya Brahim, représentant le président en exercice du G5 Sahel et par ailleurs président de la transition militaire au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby. Il faut dire que depuis près d’une décennie, les pays membres de cette organisation subsaharienne, sont confrontés à des multiples menaces terroristes. Et malgré les efforts fournis, avec notamment l’aide des alliés occidentaux, le monstre terroriste reste invaincue.



« Cette rencontre a pour but d’échanger sur la nouvelle dimension de la lutte contre les groupes armés terroristes dans la bande du Sahel, plus précisément dans les différents fuseaux composants les théâtres des opérations de la Force Conjointe G5 Sahel », a déclaré le ministre en charge de la Défense nationale du Tchad à l’ouverture des travaux. Daoud Yaya Brahim s’est notamment repéré à la décision des autorités françaises par rapport à la reconfiguration de la Force Barkhane, partenaire opérationnelle de la Force Conjointe G5 Sahel pour expliquer la révision de l’approche de lutte, objet de la rencontre de Niamey. Il faut rappeler que c’est le 10 juin 2021 que le président français Emmanuel Macron a annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane, la mission militaire française au Sahel lancée depuis 2014. Il a, par la même occasion, annoncé la mise en place d'une alliance internationale antidjihadiste dans la région.



Dans son mot de bienvenue, le ministre de la Défense Nationale du Niger, Alkassoum Indatou a donné plus de précisions sur les visées de ces assises. Il s’agit, au cours de cette rencontre, détaille-t-il, « de définir une nouvelle approche à adopter pour minimiser les conséquences que pourrait engendrer cette nouvelle donne sécuritaire ». Ainsi donc, il est question, a-t-il précisé, de réviser le concept stratégique de la Force Conjointe du G5 Sahel, afin de l’adapter au contexte sécuritaire actuel en coordination avec les Forces de défense nationales et les Forces partenaires en présence.



Présent à la réunion, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Mali et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a positivement apprécié les résultats obtenus par le G5 Sahel depuis sa création et a réitéré la disponibilité de l’ONU à accompagner le processus de stabilisation du Mali.





