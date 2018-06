GE franchit le cap de 100 centrales électriques en Afrique sub-saharienne

– 100 centrales électriques alimentées à l’aide des sources d’énergie renouvelables, du gaz et du charbon avec à présent une capacité de plus de 46GW d’électricité – Plus de 300 turbines installées assurant l’équivalent de la consommation électrique de 250 millions de personnes – Le cap de 100 centrales électriques a été franchi en Angola […]

– 100 centrales électriques alimentées à l’aide des sources d’énergie renouvelables, du gaz et du charbon avec à prés...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...