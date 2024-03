GITEX Africa : une multitude de sujets technologiques pour dynamiser l'économie numérique

Les entreprises internationales opérant dans les nouvelles technologies et le développement du digital cherchent activement à renforcer leurs collaborations avec GITEX Africa en vue de garantir un avantage concurrentiel dans un paysage numérique africain, qui est de nos jours, en pleine expansion.



Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 2ème édition de GITEX Africa aura lieu du 29 au 31 mai 2024, sous l'autorité du ministère marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration et sera accueilli par l'Agence de Développement Digital (ADD).



La 1ère édition du Gitex Africa était d’un succès retentissant comme l’a confirmé la communauté technologique qui a été présente lors de cette édition et qui l’a qualifié de meilleure édition dans le monde de toutes les éditions inaugurales de salons professionnels toute industrie confondue.



L'intérêt croissant qu’a suscité cet évènement à l'échelle mondiale pour l'exploration de divers sujets technologiques renforce actuellement la position du GITEX Africa, propulsant à cet effet un nouveau souffle dans un écosystème numérique en plein essor et contribuant aussi à la dynamique technologique sur l'un des marchés les plus actifs au monde.



Le GITEX Africa 2024 connaitra la présence de milliers de participants de tout le continent et du monde entier pour des échanges d'envergure et des partenariats stratégiques. Cet événement permettra des discussions autour des avancées technologiques significatives dans divers secteurs, notamment le cloud, l'IoT, la cyber-sécurité, la e-santé, la finance, les technologies grand public, les télécommunications et l'intelligence artificielle, et suscitera également un enthousiasme et un intérêt généralisé pour l’usage approprié de ces innovations.



Le GITEX Africa est organisé par KAOUN International, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre (DWTC), qui organise le GITEX GLOBAL aux Émirats Arabes Unis, l'événement technologique et entrepreneurial le plus important et le plus réputé au monde. L'expansion de la vitrine technologique la plus puissante d'Afrique est amplifiée par le lancement,



Sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, du ministère de la Santé et de la Protection sociale et de l'Agence de Développement du Digital, du World Future Health Africa, prévu dans le cadre du Gitex Africa pour accélérer la révolution de la e-santé. Le retour des géants de la technologie renforce la compétitivité technologique intercontinentale.



La 2ème édition du GITEX Africa accueillera des exposants qui ont fait le choix de revenir au Gitex Africa après une participation concluante à la première édition historique de l'événement en 2023. Des grands groupes multinationaux tels qu'Epson, Honeywell, Kaspersky et Lexar font partie de ceux qui reviennent pour une deuxième session de collaborations stratégiques, propulsant la compétitivité des investisseurs en Afrique.



GITEX Africa 2024 proposera une vitrine de la North Star Africa, rassemblant la plus vaste sélection de start-up et d'entreprises en plein essor jamais réunies sur le continent africain. Les entrepreneurs les plus ambitieux et les plus novateurs collaboreront avec des accélérateurs et des investisseurs africains et internationaux pour développer des opportunités commerciales dans une région qui devrait lever 10 milliards de dollars de fonds de capital-risque d'ici 2025.



La North Star Africa étend son influence à travers les quatre coins du deuxième plus grand continent du monde et au-delà, incitant les investisseurs à rechercher et à soutenir les prochaines licornes potentielles qui répondront aux plus grands défis de l'Afrique.



De plus, d'autres prix seront décernés, pour des entreprises innovantes du monde entier qui vont concourir pour remporter ces prix lors du Supernova Challenge, le concours de pitch de start-up le plus convoité et le plus prestigieux d'Afrique, offrant une somme de 100 000 dollars à gagner dans six catégories.