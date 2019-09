GTBank Fashion Weekend 2019 : le plus grand événement consacré à la mode en Afrique se tiendra les 9 et 10 novembre prochains

Au mois de novembre, des dirigeants d’entreprise et des passionnés de mode du monde entier se rendront à Lagos, au Nigeria, pour la 4e édition du GTBank (https://www.GTBank.com/) Fashion Weekend. L’événement se déroulera le samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 au GTCentre, Plot 1, Water Corporation Drive, Oniru, et fera la part belle au secteur émergent de la mode en Afrique, tout en présentant le talent et la créativité de petites entreprises locales dans l’univers de la mode.

Depuis 2016, le GTBank Fashion Weekend est à l’avant-garde de la promotion des initiatives dans un secteur de la mode connaissant une croissance rapide en Afrique. Au fil des années, l’événement a rassemblé des experts de renom et des personnalités pour permettre une interaction avec des centaines de milliers de jeunes Africains passionnés par la mode et l’entrepreneuriat. Cette année, le GTBank Fashion Weekend, dont l’entrée est gratuite, accueillera plus de 30 dirigeants, créateurs et spécialistes du secteur, tout en offrant gratuitement à plus de 130 petites entreprises locales des stands pour se présenter et vendre les plus beaux ensembles vestimentaires et accessoires de mode d’Afrique.

Les participants à l’édition 2019 du GTBank Fashion Weekend auront la chance de pouvoir suivre un agenda prometteur, avec des masterclasses sur la mode et l’entrepreneuriat organisées par des spécialistes de renommée internationale, et des défilés captivants qui présenteront les dernières tendances en matière de style et de design. Des stands éphémères seront également montés par de talentueux créateurs locaux, qui présenteront leurs œuvres et rencontreront certaines des fashionistas incontournables d’Afrique. Le Village d’art et d’artisanat sera l’occasion de découvrir toute la beauté et la dextérité liées aux créations africaines traditionnelles.

Interrogé sur l’édition 2019 du GTBank Fashion Weekend, le Président-Directeur Général de Guaranty Trust Bank plc, Segun Agbaje, a déclaré : « L’Afrique est la terre natale de certains des meilleurs créateurs de mode de la planète, et nous sommes à la fois ravis et fiers de leur apporter une plateforme qui les relie au monde. Alors que nous nous approchons de la 4e édition du plus grand salon consacré à la mode en Afrique, notre objectif est non seulement de faire connaître la richesse des talents, des innovations et des entreprises de l’écosystème de la mode en Afrique, mais aussi d’accroître la contribution du continent à l’industrie mondiale de la mode en donnant tous les moyens à nos entrepreneurs en herbe de prospérer sur la scène mondiale.

Et d’ajouter : « Le GTBank Fashion Weekend repose sur notre vision de la promotion d’initiatives dans des secteurs où nous pensons pouvoir aider de petites entreprises à grandir et à s’imposer. Dans la mode, tout comme dans l’industrie alimentaire et dans la création, nous ne voyons pas seulement l’incroyable talent et toute la passion de nos compatriotes, mais aussi comment nous pouvons, en renforçant leur esprit entrepreneurial, enrichir des millions de personnes, promouvoir les communautés et stimuler notre économie. »

GTBank joue de longue date un rôle clef dans l’industrie bancaire africaine. La Banque est considérée par les observateurs comme l’un des établissements financiers les mieux gérés sur l’ensemble de ses filiales nationales, et fait figure de référence au sein de l’industrie des services financiers en raison d’une réputation synonyme de normes rigoureuses de gouvernance, d’excellente qualité de service et d’innovation. En outre, la Banque repense la conception traditionnelle de la responsabilité sociale d’entreprise sous la forme d’une philanthropie d’entreprise, avec une intervention dans des secteurs économiques clefs par l’entremise de salons à but non lucratif axés sur les consommateurs et des initiatives de renforcement des compétences pour les petites entreprises.