Gabon : Ali Bongo désormais "libre de se rendre à l'étranger", selon le général Oligui

Le président déchu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, "compte tenu de son état de santé", est "libre de ses mouvements" et "peut se rendre, s'il le souhaite, à l'étranger" pour effectuer ses contrôles médicaux, a annoncé mercredi le général Brice Oligui Nguema qui l'a renversé il y a une semaine.



Pour référence, Ali Bongo Ondimba avait subi un grave AVC en octobre 2018 qui l'a laissé diminué physiquement, la jambe et le bras droits notamment se mouvant avec difficultés.



Le 30 août au matin, un groupe de hauts gradés de l'armée gabonaise a annoncé à la télévision nationale qu'il avait pris le pouvoir. Des membres de la Garde républicaine, des services de sécurité, de l'armée et de la police figuraient parmi les rebelles. Les putschistes ont annulé les résultats des élections du 26 août, remportées par le président sortant Ali Ben Bongo Ondimba.