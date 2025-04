Gabon - Élection présentielle 2025 : Jour du vote

Mesures de Sécurité et de Sérénité En prévision du scrutin, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les débits de boissons seront temporairement fermés à partir du vendredi 11 avril 2025 à 23h30 jusqu’au samedi 12 avril 2025 à 24 heures. Cette décision vise à garantir la sérénité lors des opérations de vote et à prévenir tout incident qui pourrait perturber le processus électoral.

L'élection présidentielle de 2025 au Gabon représente un moment clé dans l'histoire politique du pays. Les électeurs, armés de leur bulletin de vote, se préparent à choisir leur futur leader, dans un contexte de changement et de renouveau. La participation de tous, y compris des prisonniers, marque une étape importante vers une démocratie plus représentative et inclusive.