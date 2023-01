AFRIQUE Gabon-Guinée Equatoriale : des progrès dans les liens bilatéraux

Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, a rencontré son homologue équato-guinéen, Obiang Nguema Mbasogo, lors d'une visite d'État dans le pays. Les deux parties ont discuté de la promotion du commerce intra-africain, de l'intégration régionale et de la coopération dans les domaines de la sécurité et de l'énergie.

Soutenu par l'ambition de renforcer la coopération régionale dans la poursuite du développement socio-économique, Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, est arrivé en Guinée équatoriale pour une série de discussions de haut niveau couvrant divers sujets tels que le commerce intra-africain, l'intégration régionale et l'amélioration de la sécurité et de la certitude réglementaire, alors que les deux pays visent une croissance accélérée dans de multiples secteurs de leurs économies.



Le président Ali Bongo Ondimba a été reçu par Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale, à l'arrivée des délégations gabonaises, et a ensuite engagé des discussions de haut niveau avec son homologue équato-guinéen, le président Obiang Nguema Mbasogo, dans le but d'améliorer les liens entre le Gabon et la Guinée équatoriale.



En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, la Chambre africaine de l'énergie (AEC) salue l'initiative prise par les présidences du Gabon et de la Guinée équatoriale et considère cette visite de haut niveau comme le début d'une relation longue et fructueuse entre les nations d'Afrique centrale et occidentale.



Cette visite d'État ne pouvait pas mieux tomber pour le Gabon, dont l'économie connaît une croissance rapide, et pour la Guinée équatoriale, qui s'apprête à devenir un centre énergétique régional. Le Gabon, pour sa part, a mis en place un plan de développement économique ambitieux, visant une croissance durable et à long terme grâce à la diversification et à la maximisation de l'énergie.



Bien qu'il détienne 3,68 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées et 1 trillion de pieds cubes de gaz naturel - produisant en moyenne 189 000 barils de pétrole par jour en décembre 2022 - les déclins naturels des anciens champs et l'augmentation de la demande ont clairement montré la nécessité d'accélérer l'exploration et la production.



Le gouvernement a donc donné la priorité à l'intensification de l'activité E&P en améliorant la participation et les investissements du secteur privé. Les progrès récents comprennent des avancées dans le domaine du forage frontalier, comme le forage du premier puits de la campagne de forage multiple de BW Energy dans le développement Hibiscus/Ruche.



Avec ce développement et bien d'autres qui débloquent une nouvelle production, le Gabon est prêt à générer une nouvelle offre sur les marchés régionaux.



Dans le même temps, avec l'ambition de devenir un méga hub gazier régional grâce à la monétisation des ressources offshore sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à la mise en commun des ressources échouées dans les bassins régionaux, la Guinée équatoriale donne le coup d'envoi d'une nouvelle ère d'industrialisation et de commerce énergétique intra-africain.



Actuellement, le pays en est aux dernières étapes de la négociation d'une série de contrats d'exploration, dont la signature est attendue dans les mois à venir, et les puits sont en cours de reconnexion au projet Zafiro, tandis que des accords gaziers ont été signés avec des voisins régionaux comme le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et d'autres.



En outre, alors que les deux pays visent à développer des projets et des systèmes de distribution à grande échelle, les présidents ont discuté de la nécessité d'améliorer les politiques et les réglementations associées à la sécurisation des investissements étrangers, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité législative associée à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.





