Gabon : Le Tchad prend part à l'atelier régional de la Force multinationale de l'Afrique centrale FOMAC à Libreville

Le Directeur Général de l'Administration juridique et des Tchadiens de l'étranger, M. Mbodou Seid, conduit la délégation tchadienne et a été désigné pour présider les travaux de cet atelier.



La FOMAC est une force armée multinationale africaine non permanente, sous l'égide de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).



Elle est constituée des contingents militaires des États membres de la CEEAC et a pour objectif d'assurer des missions de paix, de sécurité et d'aide humanitaire.



Cet atelier régional vise donc à conceptualiser l'exercice de cette force multinationale de l'Afrique centrale, avec la participation active d'une délégation d'experts tchadiens.



Cet atelier offre une excellente opportunité aux experts tchadiens de renforcer leurs connaissances et leurs compétences en matière de maintien de la paix et de gestion de crises.



En participant à la FOMAC, le Tchad s'inscrit dans une dynamique régionale de coopération en matière de sécurité, ce qui contribue à renforcer la stabilité de la sous-région.



La désignation de M. Mbodou Seid à la présidence des travaux est une reconnaissance du rôle important que joue le Tchad dans la région et de l'expertise de ses forces armées.